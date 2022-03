"Los nopales subieron de precio, pero me dijeron preocúpese cuando no haya"

"Luchar contra la inflación implica sacrificios para todo el mundo", de acuerdo con Josep Bertran, de EAE Business School, quien indicó que "el poder adquisitivo sufre en términos reales aunque se subieran los salarios al ritmo de la inflación, al incrementarse el pago de impuestos".

Expertos en economía coinciden en que: "La escasez de alimentos básicos agrava el pico de inflación y se ensaña con los más pobres.

Con los nopales, no

La señora Dolores acude cada martes al tianguis más cercano a su domicilio con la expectativa de poder comprar más barato. "Por lo general este día me surto para toda la semana, en el mercado todo está mucho más caro y aunque en el tianguis gasto más, lo cierto es que compro más".

Comentó a La Silla Rota "todo ha subido de precio, cada vez alcanza para menos, pero algo que me llamó la atención ahora que fui a hacer el mandado es que el señor del puesto de verduras, donde habitualmente compro, es que, cuando me quejé por los altos precios, sobre todo en los nopales- cuando en alguna época uno compraba 10 nopales por 10 pesos, ahora apenas me dan 5- me dijo, "preocúpese cuando no haya".

Sobre este tema escribió Jonathan Ruiz Torre en su columna en El Financiero donde dijo, a propósito de los nopales, "esta semana desaparecieron de los locales peninsulares de conocida cadena de supermercados nacional. ¡Los nopales! Pues allá en donde no se dan, se acabaron y la gente lo entendió resignada, dando la vuelta".

"No han llegado", citó uno de los empleados del área de frutas y verduras.

"Los nacidos el siglo pasado podrán recordarse cuando niños, enviados por sus padres a la panadería en la colonia Roma o en la Anzures, hubo noches en las cuales los bolillos se acabaron. Regrese mañana, decía el personaje del mostrador. Y la gente intentaba al día siguiente", narró.

Ruiz Torre explicó que cuando el crudo se encarece, lo demás también. "Casi todo paga gasolina o diésel para llegar a donde vaya. Ante la posibilidad de escasez, ayer el presidente Joe Biden evaluaba la posibilidad de liberar reservas de petróleo ya producido, que su país guardó durante años".

Inflación por escasez

Rob Kapito, director general de BlackRock, dijo: "Por primera vez, esta generación irá a una tienda y no podrá obtener lo que quiere".

La economía enfrenta lo que se denomina "inflación por escasez", o la consecuencia de la falta de trabajadores, suministros agrícolas y vivienda, y de petróleo en algunas regiones.

El problema es clave en su país. Por difícil que parezca, visto desde la perspectiva nacional, en Estados Unidos hay muchos más puestos de trabajo que gente disponible para ocuparlos.

"Los datos oficiales más recientes indican que están abiertas 11.3 millones de ofertas laborales en ese país, pero solamente 6.3 millones de trabajadores están desempleados.

Los negocios pequeños y medianos son los que más batallan para conseguir gente. ¿Qué hacen para encontrar soluciones? Flexibilizan horarios, diseñan oportunidades de crecimiento y claro, elevan los salarios", dijo.

La escasez de choferes encarece el transporte, la de campesinos y fertilizantes, la comida y con ello, lo demás. Para la gente de ese país y para la de países con los que convive.

Su banco central, la Reserva Federal, sube y planea elevar más sus tasas de referencia para encarecer créditos, para que las empresas y la gente gaste menos, que tenga menos poder de compra.

