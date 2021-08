Los fraudes no distinguen edad: expertos

En México la población adulta mayor es uno de los sectores más vulnerables, por su condición, enfrenta problemas relacionados con la salud, empleo, suficiencia de ingresos, posibilidad de tener pensiones y protección social, además de la discriminación, abandono, y poca o nula orientación en materia de educación financiera, de acuerdo con la Condusef.

En el marco del Día Nacional del Adulto Mayor (este 28 de agosto), la Condusef destacó las principales problemáticas que enfrentan las personas adultas mayores respecto a la utilización de los productos y servicios financieros y qué hacer en la protección de sus finanzas.

En este contexto resulta vital que las y los adultos mayores conozcan y se familiaricen con los productos y servicios financieros, de manera que puedan hacer un uso eficiente y controlado de su dinero, mejorando con ello su calidad de vida.

Foco rojo

Entre enero y julio del 2021, los adultos mayores a 60 años, presentaron 24,436 reclamaciones ante la dependencia contra la banca múltiple, lo que representó el 36% del total, de acuerdo con datos de la Condusef.

De estas, las relacionadas con un posible fraude representaron el 64.7%; y dentro de estas, las de un posible fraude virtual fueron el 25.8%, cuando en el mismo periodo del 2019 representaron el 9.2 por ciento.

Las principales causas fueron los consumos no reconocidos con 40.6%; después cargos no reconocidos en la cuenta con 8.6%; transferencia electrónica no reconocida con 8.1%; disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario con 8.0%, y solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada con 6.7 por ciento.

Hacer uso del Cajero Automático (ATM)

En ocasiones, a los adultos mayores les cuesta mucho trabajo retirar efectivo del cajero y en el mejor de los casos pasan varios minutos tratando de lograr su objetivo; en el peor de los casos, se ven obligados a solicitar ayuda a terceros, lo que puede derivar en un posible robo de su dinero o incluso de sus datos personales.

En caso de no saber usar el cajero automático, nunca deben aceptar ayuda de extraños o desconocidos. Si tienen dificultades para hacer alguna operación, acércate con el personal de la sucursal o trata de acudir con algún familiar.

Adicionalmente, antes de insertar tu tarjeta en un cajero automático, revisa que no haya ningún objeto extraño en el lector; verifica que la ranura de salida de los billetes no se encuentre obstruida y revisa la pantalla del cajero, debe estar funcionando correctamente.

Cargos no reconocidos

Un cargo no reconocido es una transacción bancaria realizada sin la autorización del titular de la cuenta. Si creen tener cargos no reconocidos, debes revisar que realmente se trate de una compra que no hayas hecho. Si ya estás seguro de ello, comunícate con tu banco y notifica lo sucedido, ellos te orientarán en lo que debes hacer para proteger tu dinero. Entre más rápido lo hagas, menor será el daño.

Para no ser víctima de robo de identidad

El robo de identidad es un delito grave y se produce cuando alguien usa tu información sin tu permiso para realizar alguna actividad ilícita. Actualmente, este tipo de fraude tiene diversos nombres como: phishing, vishing, trashing, entre otros; pero en esencia, en todos los casos, los delincuentes buscan obtener tus datos para beneficiarse de los mismos.

Protege tus finanzas

· Cuida tu cartera y tus tarjetas. No compartas con nadie, ni le otorgues a desconocidos tus datos personales o bancarios.

· Procura cambiar tus contraseñas y no utilices la misma clave para todo.

· Si recibes llamadas o mensajes telefónicos de parte de tu banco, verifica su autenticidad marcando directamente al mismo.

· Si compras por internet, verifica que las páginas sean seguras. Tienen un domicilio que empieza con "https", la S final significa segura.

· Al desechar información personal o bancaria destrúyela completamente.

La Asociación de Bancos de México (ABM) y la Condusef, firmaron el decálogo para mejorar la atención y el servicio a las personas adultas mayores usuarias de la banca que, entre otras cosas, implica el reforzamiento de las campañas de prevención de fraudes; ofrece mayor transparencia y claridad en los contratos, y refuerza la educación financiera incluida la relacionada con las nuevas tecnologías.

Fraudes del bienestar

La Secretaría de Bienestar alertó a las personas de la tercera edad, debido a que se han registrado fraudes relacionados con las Tarjetas de Bienestar.

La dependencia advirtió que los estafadores dicen a los beneficiarios que se debe realizar un reemplazo del plástico para tener acceso a un "pago retroactivo" de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

La Secretaría de Bienestar hace un llamado a la población a no caer en engaños que se hacen a través de llamadas telefónicas en las que, falsamente, se asegura que se debe realizar un remplazo de la Tarjeta de Bienestar

De igual manera, la dependencia exhortó a los derechohabientes a no dejarse sorprender y no proporcionar datos personales, número de su Tarjeta de Bienestar o su NIP, a fin de prevenir un posible fraude.

















