Los fraudes con los despachos de cobranza falsos

Aunque los despachos de cobranza llaman y buscan a los clientes para negociar y reestructurar la deuda que tienen, también existen algunas que son fantasmas y que en realidad buscan obtener datos de los clientes para cometer algún tipo de fraude.

De acuerdo con la plataforma financiera de préstamos online Kueski, algunos de estos supuestos despachos suplantan la identidad de estas empresas para obtener información personal y financiera y cometer algunos delitos.

Señales de advertencia para que estés alerta:

-Una supuesta agencia de cobranza te amenaza con arrestar o embargar.

-Una supuesta agencia de cobranza te llama o envía un correo, WhatsApp o SMS exigiendo el pago inmediato.

-La persona que llama o envía un correo, WhatsApp o SMS quiere que pagues a través de una transferencia bancaria o una tarjeta de débito distinta a la cuenta oficial de la empresa con la que presentas adeudo.





¿Qué hacer ante cualquier sospecha?

-Debes insistir en que la persona se identifique, pídele a la persona que llama que te diga su nombre completo, el nombre de la compañía y anótalo en caso de que necesites confirmar la información con la empresa; en caso de que sea cobranza presencial solicitar una identificación correspondiente a la agencia que representa.

-Revisa la información de la agencia de cobranza que te está contactando en el Directorio de despachos de cobranza de Condusef y verifica que esté registrado como despacho.

-Pide información sobre la deuda y solicita el convenio de pago o la información del adeudo por escrito, el cual deberá contener nombre del despacho, nombre del encargado, dirección, teléfono, número de pagaré, monto total del adeudo, fecha de emisión

-Si no reconoces el adeudo mencionado, revisa tu Reporte de Buró de Crédito y si la deuda no está incluida, puede ser una señal de fraude.

-Busca por internet el número de teléfono de la persona que llama, (puedes encontrar quejas de otras personas que indiquen que pertenece a alguna agencia de cobranza fraudulenta).

¿Qué no hacer?

-No des tu información personal a alguien que afirme ser de una agencia de cobranza, antes de verificar su legitimidad.

-No brindes datos sensibles como contraseña, número de cuenta, sueldo o personas que viven contigo; recuerda que un gestor real ya tendrá los datos necesarios para gestionar el adeudo y solo te pedirán algunos datos para verificar tu identidad como fecha de nacimiento, domicilio o CURP

-No realices ningún pago que no estés seguro que adeudes solo para quitarte de encima a algún despacho de cobranza, insiste en verificar la información de la deuda

Las condiciones que tienen los Despachos de Cobranza para realizar las gestiones de cobro, negociación o reestructuración de los créditos, préstamos o financiamientos son:

-Documentar por escrito con el deudor el acuerdo de pago, negociación o reestructuración de los créditos, préstamos o financiamientos, indicando los términos y condiciones que permitan identificar la oferta, descuento, condonación o quita, si el acuerdo incluye cualquiera de estos conceptos.

-Señalar el importe a pagar, desglosando el monto principal, intereses ordinarios, moratorios y en su caso cualquier otro costo que sea exigible de acuerdo al contrato incluyendo los cálculos respectivos.

-Especificar si con ello se obtendrá el finiquito o liquidación del adeudo, o solo se cubrirá un pago parcial.

-Señalar claramente en el documento, el número de cuenta de la entidad financiera en el que se realizará el pago, con referencia al número de crédito de que se trate.

Desde el primer contacto que establezca un Despacho de Cobranza, ya sea por escrito o verbalmente, debe indicar al deudor:

-Nombre, denominación o razón social del Despacho de Cobranza y de la persona encargada de realizar dicha actividad.

-Domicilio, número telefónico y nombre de las personas responsables de la cobranza.

-Entidad financiera que otorgó el crédito, préstamo o financiamiento de que se trate.

-Contrato u operación motivo de la deuda en que se basa la acción de cobranza.

-Monto del adeudo y fecha de cálculo.

-Condiciones para liquidar el adeudo.

-Domicilio, correo electrónico y número telefónico de la unidad administrativa de la entidad financiera, que recibirá las quejas por malas prácticas de cobranza.

-Que el o los pagos solo podrán ser realizados a la entidad financiera que otorgó el crédito, préstamo o financiamiento

¿Qué es el Redeco?

El Registro de Despachos de Cobranza (Redeco) es un sistema que contiene la información de los despachos de cobranza y permite a los deudores presentar quejas cuando estos realicen prácticas abusivas o acoso.

¿Qué es el acoso de los despachos de cobranza?

Los despachos de cobranza tienen prohibido llevar a cabo ciertas prácticas de engaño y acoso para "incentivar" a los deudores a pagar. Estas acciones prohibidas son:

-Utilizar nombres que se asemejen a las instituciones públicas.

-Usar números telefónicos que aparezcan en el identificador de llamadas como "oculto" o "privado". Además de emplear números diferentes a los que tienen registrados ante el Redeco.

-Amenazar, ofender e intimidar al deudor, a sus familiares e incluso a sus compañeros de trabajo.

-Realizar gestiones de cobranza a terceros como las referencias personales o los beneficiarios; con excepción de los avales.

-Enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales u ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad.

-Hacer anuncios que hagan del conocimiento público la negativa del pago.

-Realizar gestión de cobro, negociación o reestructuración con menores de edad o adultos mayores.

-Si has sido víctima de alguna de estas malas prácticas no dudes en acudir al REDECO, recuerda que el fallar en tus pagos, no te convierte en un delincuente.

















cj