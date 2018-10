Los errores de Banxico según Jonathan Heath

REDACCIÓN 08/10/2018 07:59 p.m.

La entrega de sus remanentes a la Secretaría de Hacienda por parte del Banco de México supone un error y una falta a la constitución, pues en caso de registrar un remanente de operación, la institución bancaria necesita estudiar si cuenta con una reserva suficientemente elevada para poder entregar una parte al gobierno federal, de acuerdo con Jonathan Heath, posible próximo subgobernador de Banxico.

"El problema es que en el 2016 y 2017, creo que lo exageraron, creo que fue Carstens el que tomó una decisión política y dejaron al capital social del Banco incluso en cifras negativas y eso obviamente no es sano. No hay que utilizar el remanente por fines políticos", apunta el actual vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Y agrega: "Simplemente, cometió un traslado de deuda de un lado a otro, y fue, en el fondo, el equivalente a un financiamiento del Banxico al gobierno federal, lo cual está prohibido en la Constitución".

Asimismo, para Heath hace falta mejorar aún más la transparencia y comunicación de la institución. En referencia a ello, en las minutas de toda la junta de gobierno habría que detallar los nombres en las opiniones. "El mensaje en las minutas debe ser aún más digerible, más fácil de entender, poder con eso proyectar un rumbo posible de la política monetaria".

LEER MÁS: Jonathan Heath acepta ir a Banxico

No obstante, reconoce algunos de los aciertos durante la administración de Agustín Carstens, tales como la serie de aumentos en la tasa de referencia para ganar un margen de maniobra ante algún escenario político negativo como el fracaso de la renegociación del TLCAN o un problema en el proceso electoral.

El pasado 29 de septiembre, a través de su cuenta de Twitter, Heath confirmó que será la opción para el puesto de subgobernador de Banxico por el equipo del presidente electo.

Pues si, ya puedo decir que no es un simple rumor. Confirmo que Carlos Urzúa me propuso que fuera designado por AMLO para el puesto de Subgobernador de Banxico y que acepte. — Jonathan Heath (@JonathanHeath54) 29 de septiembre de 2018

"Es muy importante que López Obrador mantenga lo que ha prometido: no gastar lo que no tiene, de cuidar mucho y no endeudar más al país porque eso pudiera llevar a alguna crisis o problema más adelante. Sí creo que va tratar de mantener los equilibrios macroeconómicos y respetar la restricción fiscal, yo creo que eso es fundamental para el bienestar del país".

En cuanto al aumento del salario mínimo, se pronunció a favor alegando que se trata de una obligación moral pues México es una de las naciones de más bajos índices en este rubro.

LEA TAMBIEN ¿Banxico puede generar una crisis financiera como presume AMLO? Uno de los objetivos del Banco Central es evitar que la inflación crezca sin control y, su instrumento, es que la tasa de interés de referencia

LEA TAMBIEN Avanzan AMLO y titular de Banxico en construcción de agenda "Fue una plática sobre la coyuntura y un acercamiento muy productivo y estamos atentos a identificar toda la agenda de trabajo", dijo Alejandro Díaz de León

DJH