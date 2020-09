Los empleos que se perderán incluso después de que termine la pandemia

La pandemia ha conmocionado a la fuerza laboral y se prevé que el ritmo de una rápida recuperación del empleo no se mantendrá. En general, el empleo se mantendrá muy por debajo de los niveles prepandémicos durante el resto de 2020 y hasta 2021, de acuerdo con expertos.

La mayoría de las pérdidas de empleo hasta ahora se han producido en industrias afectadas por el distanciamiento social, como el entretenimiento, los restaurantes y el cuidado personal.

De acuerdo con un análisis hecho por CNN, es probable que esas industrias se recuperen una vez que disminuya el temor a la pandemia; sin embargo, la automatización y el rápido cambio al comercio electrónico, el home office y el aprendizaje en línea conducirán a la pérdida de puestos de trabajo en varias otras industrias que perdurarán mucho más allá de la pandemia.

VENTAS

Si se excluyen las tiendas de alimentos y bebidas, el empleo en las ventas minoristas de Estados Unidos se redujo un 7.5%. Grandes nombres como JCPenney, Brooks Brothers y Sur La Table se encuentran entre las docenas de minoristas que se declararon en quiebra durante la recesión. Las inminentes quiebras de otros sugieren que los despidos están lejos de terminar en esta industria.

Además, llegó otro golpe debido al cambio al comercio electrónico. Al mismo tiempo, muchas tareas en los trabajos de ventas de empresa a empresa son susceptibles de automatización, lo que puede llevar a la eliminación de muchos trabajos de venta .

TRABAJOS DE OFICINA Y ADMINISTRATIVOS

En la última década, los trabajos que tenían más probabilidades de ser reemplazados por tecnología no estaban en la fabricación, como muchos tienden a creer, sino en trabajos de oficina y de apoyo administrativo, incluidos muchos trabajos de oficina de rutina realizados por trabajadores que generalmente no tienen una licenciatura, indica CNN.

Desde que comenzó la pandemia, la tasa de desempleo de estos trabajadores aumentó mucho más que para otros trabajos de oficina, del 3.3% en febrero al 9.8% en julio.

Dado que muchas empresas están desesperadas por reducir los costos laborales, se espera que utilicen la tecnología para automatizar aún más este tipo de trabajos.

EDUCACIÓN

La pandemia ha acelerado el cambio al aprendizaje en línea porque los colegios y universidades de todo el país se vieron obligados a terminar el año académico 2019-2020 de forma remota.

El año académico 2020-2021 se abre con un importante componente en línea que solo aumenta a medida que más universidades invierten el curso y regresan al aprendizaje remoto. Es probable que el aumento de la educación en línea y la consiguiente reducción del personal docente se mantenga incluso después de que haya pasado la pandemia.

La gran caída de los ingresos y el apoyo financiero de los gobiernos estatales y locales de EU pueden alentar a los colegios y universidades a reducir los costos laborales mediante el cambio a una educación en línea más barata de producir. También es probable que muchas instituciones de educación superior se fusionen o cierren por completo en los próximos años.

VIAJES DE NEGOCIOS

La pandemia redujo drásticamente el número de viajes de negocios realizados. Debido a que los trabajadores han descubierto que pueden colaborar de manera efectiva a través de tecnologías de videoconferencia, es probable que los viajes de negocios se mantengan por debajo de los niveles prepandémicos.

Antes de este año, los viajeros de negocios representaban un pequeño porcentaje de los pasajeros de aerolíneas en las principales aerolíneas mundiales, pero representaban una parte significativa de los ingresos.

De manera similar, los viajeros de negocios generaron alrededor del 70% de los ingresos totales para las marcas hoteleras globales que dependen de reuniones y eventos corporativos. La caída permanente en el volumen de negocios y los ingresos significará menos empleos en hoteles y aerolíneas incluso después de que termine la pandemia.

CONSTRUCCIÓN

El cambio masivo al trabajo remoto, las compras en línea y el aprendizaje en línea conducirá a una caída en la demanda de espacios comerciales y de oficina, incluida la educación superior. Este cambio será grande y relativamente repentino, advierte.

Tendrá un impacto sin precedentes en la construcción de bienes raíces no residenciales a medida que los edificios dejen de construirse. También se verá afectado el empleo en industrias que dependen de la prestación de servicios a edificios de oficinas y tiendas minoristas, como limpieza y seguridad.

Un punto en común entre los sectores afectados es que, en su mayor parte, los tipos de trabajos que probablemente no se recuperen por completo de la recesión de covid-19 tienden a no requerir una licenciatura. Sin embargo, señala CNN que en tiempos normales, eso significaría altas tasas de desempleo de larga duración para los trabajadores sin título universitario, pero la jubilación masiva de los baby boomers que se producirá durante el resto de la década reducirá la oferta de trabajadores no graduados universitarios.

Esa caída en la oferta ayudará a compensar la demanda agotada, lo que conducirá a un nuevo equilibrio. Hacia mediados de la década, el mercado laboral para los no graduados universitarios volverá a la normalidad, pero el camino para llegar allí no será agradable.