Los correos "extraños" de SAT que te pueden llevar al baile

Es común que cuando tus obligaciones fiscales están próximas a vencer o no estás al corriente del pago de impuestos, el Servicios de Administración Tributaria (SAT) te mande correos de "invitación" a cumplir en tiempo y forma.

Pero hay estafadores que pueden aprovechar esta oportunidad para hacerse pasar por el SAT y obtener datos personales de los contribuyentes.

Sin embargo, los expertos fiscales de Taxfi advierten que el SAT nunca va a pedir datos personales "porque en teoría ya los tiene, y mucho menos te va a enviar links para que descargues archivos".

El Servicio de Administración Tributaria ha dado a conocer a través de sus medios oficiales a los contribuyentes, la existencia de una nueva forma de fraude que ha empezado a cobrar relevancia.

De acuerdo con el SAT, la forma de actuar de los delincuentes digitales se basa en enviar correos electrónicos con un supuesto mensaje del SAT, en el que se les indica a las personas que tienen algún tipo de adeudo fiscal.

En el cuerpo del correo apócrifo, se hace la invitación al contribuyente para que liquide su deuda por medio de un enlace, mismo que al dar clic dirige directamente al usuario a una página falsa, la cual tiene la finalidad de robar su información personal.

Correos fraudulentos

El SAT señaló que otro método para estafar a los contribuyentes, es por medio de e-mails, en los que supuestamente el organismo brinda "bonos disponibles".

Al respecto, la dependencia ha señalado que cuando el ciudadano abre este tipo de correos, el ciberdelincuente toma control de su dispositivo, lo que quiere decir que podrá acceder a documentos, grabar la pantalla y hasta cometer fraudes financieros.

De acuerdo con elcontribuyente.mx estos son 4 consejos para que puedas reconocer un correo apócrifo del SAT:

1.- Revisa el dominio del correo

Los correos del SAT siempre provienen de un remitente con dominio @sat.gob.mx, por lo que si proviene de cualquier otro, seguramente es falso.

Sin embargo, este método no es infalible. Si bien en esta página con fotografías de correos apócrifos, el SAT nos indica que debemos descartar los correos que no provengan del dominio @sat.gob.mx, en la página con la lista de correos apócrifos detectados, hay varios con ese remitente. Es decir, para que el correo sea genuino es necesario que tenga el remitente mencionado, pero no es suficiente.

2.- Checa su falta (o no) de ortografía

Revisa el cuerpo de texto. Con frecuencia los correos apócrifos tienen faltas de ortografía o errores de diseño.

Sin embargo, este criterio tampoco es infalible. Es perfectamente posible que un correo apócrifo esté bien redactado. También es posible que un mensaje del SAT tenga algún error de ortografía.

Para verificar

Si quieren revisar la procedencia de los correos que les envían, copienlo y peguenlo aquí: http://omawww.sat.gob.mx/gobmx/Paginas/buscadorcorreosapocrifos/buscador.html

Paso a paso

Ingresa a https://www.gob.mx/sat%20/%20Ligas%20de%20inter%C3%A9s y da clic en el banner Buscador de correos apócrifos

Captura la dirección de correo que necesites verificar y da clic en el botón Buscar.

Si aparece "Registrado como correo apócrifo", ¡no descargues ningún archivo!

En caso de que no aparezca la dirección de correo que ingresaste, pero consideras que puede tratarse de un correo electrónico apócrifo, repórtalo a denuncias@sat.gob.mx