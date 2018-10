Los 9 "No" para tu siguiente entrevista de trabajo

REDACCIÓN 16/10/2018 02:32 p.m.

La lista de recomendaciones a seguir durante una entrevista de trabajo es bastante larga, además del número de enfoques de los que provienen dichos consejos y las perspectivas que manejan las empresas empleadoras. En este sentido, la cantidad de postulantes que pierden oportunidades laborales por decir cosas inapropiadas, es aún mayor.

A fin de incrementar la posibilidad de que resultes seleccionado para ese puesto que buscas, enlistamos las cosas que no debes decir durante alguna interviú laboral.

1.- Aunque sea verdad, no es necesario hacer mención de tu aversión hacia el trabajo que actualmente desempeñas. Distintos expertos recomiendan dejar de lado las expresiones con fuerte carga negativa y utilizar expresiones del tipo "estoy buscando nuevos desafíos".

2.- Asimismo, frases como "Mi jefe era un incompetente" demuestra que, si estás dispuesto a faltar el respeto a tu ex empleador, nada asegura que no harás lo mismo con el nuevo.

3.- Por otra parte, el asegurar que no se cuenta con ninguna debilidad, además de mostrarte como una persona arrogante, sugiere que careces de autocrítica y que probablemente no recibas de buena manera las recomendaciones de los demás.

Los expertos también proponen evitar frases cliché como "mi único defecto es que soy perfeccionista".

4.- En caso de que se trate de una entrevista en la que aún no se te ha ofrecido el cargo y ni siquiera te han hablado de un posible salario, no se necesita entrar en el detalle de los beneficios, tales como prestaciones o días de descanso.

5.- De las principales preguntas a evitar son las que hacen referencia a lo que se dedica la empresa, ya que lo más probable sea que tú debas responder preguntas sobre la organización. Debes investigar quién es tu empleador, a través de su sitio web, redes sociales y las noticias que se hayan publicado sobre la firma.

6.- Respecto al salario, debes esperar a que el entrevistador ponga el tema sobre la mesa. Esto te permite cierto margen de negociación en caso de ser necesario. Además, la pregunta podría comprometer tu posición, sobre todo si ni siquiera has sido considerado para el rol por el que concursas.

7.- No digas "Realmente quiero este trabajo" si no quieres parecer desesperado. Una cosa es decir que tienes gran interés por el empleo y que crees que tienes las habilidades para hacerlo; otra muy distinta es aparentar que no sabes qué harás si no lo consigues.

8.- Aunque esté demás mencionarlo, nunca trates de seducir al entrevistador, hablar de política, o hacer uso de palabras altisonantes en un momento de confianza.

9.- En este punto, el equilibrio es clave. No es recomendable declararse el "El más calificado para el empleo", en el otro extremo, tampoco uses la expresión "sé que no soy el más calificado pero puedo aprender...". La sugerencia es destacar ejemplos prácticos que muestren tu experiencia en vez de sacar a relucir tus potenciales ventajas y desventajas.

