Los 6 errores que se debes evitar al presentar las declaraciones ante el SAT

Al momento de cumplir con la declaración anual o mensual ante el Servicio de Administración Tributaria se pueden cometer algunas inconsistencias que provocan problemas con el fisco.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estos son algunos de los errores comunes cometidos por los contribuyentes:

1. Pagar después de la fecha límite sin los recargos y actualizaciones

Un error común de los contribuyentes surge cuando pagan después de la fecha límite. Esto se debe a que efectúan el pago sin agregar el monto correspondiente a los recargos ni a las actualizaciones. El monto de las contribuciones omitidas se tiene que actualizar por el transcurso del tiempo. Esto se debe a los cambios de precios en el país. Para hacer esto se tiene que aplicar un factor a las cantidades que se deben actualizar. El proceso de actualización está establecido en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación (CFF).

2. No hacer declaraciones mensuales de ISR

Otro error surge cuando los contribuyentes no hacen sus declaraciones mensuales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por trabajar por honorarios. El impuesto retenido no basta para considerar que cumplieron con su obligación en materia de ISR. Los contribuyentes deben presentar declaraciones mensuales del ISR en las que descuenten el impuesto que les fue quitado.

3. Presentar declaraciones en plazos que no corresponden

Omitir pagos o presentar declaraciones en plazos que no corresponden, es otro error de los contribuyentes. Los pagos mensuales al SAT se deben hacer a más tardar el día 17 del mes posterior al que pagan, y la fecha límite para presentar la declaración anual es el último día de abril, en el caso de personas físicas. Mientras que la fecha límite para presentar la declaración anual de personas morales es el último día de marzo. Sólo se puede presentar después si la autoridad fiscal otorga prórrogas.

4. Deducir gastos que no están autorizados

Los contribuyentes sólo pueden deducir gastos relacionados con la actividad con la que generan sus ingresos. Las personas físicas también pueden realizar deducciones personales en su declaración anual, pero no significa que puedan deducir todos sus gastos. Puedes ver qué deducciones autorizadas pueden realizar las personas físicas según su régimen aquí y qué deducciones personales se pueden realizar aquí.

5. Deducir gastos sin tener el CFDI

Es cierto que se pueden realizar deducciones sin Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), pero sólo aplica para algunos casos específicos. En la mayoría de los casos, para poder realizar las deducciones los contribuyentes deben tener los CFDI de los gastos y cumplir con los requisitos establecidos. [Ley del ISR, 27].

6. Deducir gastos con comprobantes a nombre de otra persona

Otro error de los contribuyentes consiste en querer deducir gastos con comprobantes expedidos a nombre de otra persona. Esto se debe a que los CFDI, recibos de honorarios o de arrendamiento deben estar hechos a nombre del contribuyente, porque no se pueden deducir si se presentan con el nombre de otra persona.

¿Qué pasa si no haces tu declaración anual?"

El SAT exige este reporte para tener mejor control y estar informado sobre las operaciones de sus contribuyentes.

Para los contribuyentes es importante pues le ayuda a conocer el desempeño de su empresa o actividad económica, debido al análisis que deben hacer para presentar la declaración anual.

Pero si no la presentas, no hay vuelta atrás: quienes tengan que cumplir con obligaciones fiscales y no lo hagan, pueden hacerse acreedores a problemas con la autoridad fiscal.

El contribuyente que falle puede enfrentar dos tipos de multas:

-Por no presentar su Declaración Anual en caso de tener que hacerla.

-Por cada una de las obligaciones incumplidas.

Las sanciones por obligación no declarada: Van desde los 1,400 pesos, hasta los 17,370 pesos.

-Por cada obligación presentada fuera del plazo, o por incumplir requerimientos pueden tener una multa por no presentar la Declaración Anual que va desde los 1,400 pesos a los 34,730 pesos.

-Si el contribuyente está obligado a presentar sus declaraciones por Internet y no lo hace, lo realiza fuera de plazo o no cumple con los requerimientos, puede derivar en una multa que va desde los 14,230 a los 28,490 pesos.

Las multas deben ser pagadas en tiempo y forma. De lo contrario te puedes hacer acreedor de sanciones adicionales.

