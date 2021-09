Los 5 libros que inspiraron a Carlos Slim a ser empresario

¿Cómo logró Carlos Slim ser un empresario exitoso? Carlos Slim tiene un gran número de negocios, que, con los años, le han permitido acrecentar su fortuna, siendo así, el empresario más rico de México y una de las personas con más dinero en el mundo.

Slim, actualmente, es dueño de importantes empresas y conglomerados, como Grupo Carso, Grupo Sanborns, América Móvil, entre otras.

Según la revista estadounidense especializada en temas financieros Forbes, Slim cuenta con una fortuna que asciende a USD 55,930 millones, esto lo posiciona en el número 16 de las personas más ricas del mundo.

Además, de ser un importante empresario, Slim es un amante de la lectura, de acuerdo a las confesiones que le hizo al periodista Diego Enrique Osorno para el libro de su biografía llamado Slim. Biografía política del mexicano más rico del mundo.

En este libro, el magnate habló sobre algunos de sus libros favoritos, entre los que se encuentran las biografías de otros millonarios, por lo que tal vez esto libros llegaron a inspirar a Slim para incursionar en el mundo de los negocios.

1- THE RISE, FALL AND RETURN OF A TEXAS TITAN

The rise, fall and return of a Texas titan, de Stanley H. Brown, es una biografía sobre Jim Ling, en la que se cuenta como este electricista, originario de Oklahoma, se convirtió en uno de los grandes especuladores corporativos de los Estados Unidos.

En el libro, publicado en 1972, se aborda el tema de cómo compró empresas de electricidad en la década de los 50´s del siglo pasado, además de su incursión al sector aeroespacial en 1960.

También se aborda la creación del conglomerado Ling-Temco-Vought, el cual se fue a la quiebra durante una crisis económica por la que atravesó Estados Unidos.

2- VESCO

El libro Vesco, del autor Robert A. Hutchinson, narra la vida del empresario estadounidense Robert Vesto, quien era hijo de un padre italiano y madre yugoslava, quien, a pesar de no contar con estudios, logró hacerse millonario a los 30 años.

En el libro también se narra cómo Vesto hizo fraude a una empresa suiza y huyó a Cuba, en donde al principio fue muy bien recibido, sin embargo, eso cambió cuando también defraudó al sobrino de Fidel Castro.

3- A MI MANERA Y ASÍ HICE MI FORTUNA

En estos dos libros de Jean Paul Getty. Getty, un importante empresario petrolero estadounidense, que se convirtió en una de las primeras personas en amasar una fortuna superior a los USD 1,000 millones, narra su vida, y algunos hechos importantes que le ayudaron a construir el imperio que logró.

4- MR. BARUCH

Mr. Baruch de Margaret L. Coit, se cuenta la historia de Bernard Baruch, un financiero estadounidense que se hizo millonario especulando en el negocio de la azúcar.

El mismo empresario fue también asesor de guerra durante los gobiernos de los presidentes Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt y Harry Truman.

5- THE FORDS. AN AMERICAN EPIC

En este libro Peter Collier y David Horowitz cuentan la historia de tres generaciones de la familia Ford, enfocado en los conflictos que existen entre padres e hijos cuando nace una de las principales empresas automotrices en los Estados Unidos. El libro se publicó por primera vez en 1987.

MJP