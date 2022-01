Los 4 motivos para cancelar una factura ante el SAT

Desde el 01 de enero 2022, todas las facturas que se cancelen deben agregar el motivo; no importa qué versión de comprobante fiscal (CFDI) uses, el procedimiento para cancelar, es el mismo, de acuerdo con Are Molina, despacho de consultores fiscales.

También deberá documentarse las cancelaciones respectivas y solo podrán realizarse en el ejercicio en que se expidan.

Motivos de cancelación

1.-Comprobantes con errores con relación

Aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato por lo que se puede reexpedir

2.-Comprobantes emitidos con errores sin relación

Cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada.

3.-"No se llevó a cabo la operación"

Se aplica cuando se facturó una operación que no se concretó

4.-"Operación nominativa relacionada en la factura global"

Este supuesto aplica cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público en general y posterior a ello, el cliente solicita su factura nominativa, lo que conlleva a cancelar la factura global y reexpedirla, así como generar la factura nominativa al cliente.

Toma en cuenta

El proceso de cancelación de una factura electrónica, no cambia dependiendo de la versión en que se emitió dicha factura.

cj