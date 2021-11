Lo que puedes hacer para invertir y que el banco no te haga retenciones

Los intereses que se generen por tus inversiones son ingresos, por lo que generan impuestos como cualquier otro ingreso.

Sin embargo, para que el banco no te haga retenciones, los expertos fiscales de Taxfi recomiendan invertir desde tu cuenta de nómina, de cheques, pensión o jubilación.

De lo contrario, dicen, si inviertes desde una cuenta normal de actividad empresarial, el banco sí te va a retener.

Además, para que esto aplique además de invertir desde este tipo de cuentas, tu saldo promedio diario no debe exceder 163 mil 556 pesos

Los expertos de Taxfi especifican que esto es posible dentro de las inversiones que generen intereses dentro del sistema financiero mexicano.

A pesar de lo señalado, es muy importante hacer hincapié en que el hecho de que el banco no te haga la retención que corresponde, no significa que no pagarás impuestos por los rendimientos que obtengas de tus inversiones. "Tú de todas formas debes de reportarlo en tu anual, y en su caso pagar".

No obstante, es una buena opción en caso de que se quiera tener más flujo al momento de invertir.

Cuenta de ahorros y cuenta de nómina

Si por el contrario necesitas disponer de tu salario, será más conveniente una cuenta de nómina, ya que te permitirá hacer uso de tu dinero en el momento en el que lo necesites y sin requerir un saldo promedio; a grandes rasgos esa es la principal diferencia entre cuenta de ahorros y cuenta de nómina.

Una cuenta de nómina es la que el empleador usa para depositar tu salario y otras prestaciones laborales a las que tienes derecho.

Características

Son simples. Tienen como objetivo facilitarte el acceso a tu sueldo en un lugar seguro y con un funcionamiento sencillo. Abrir una cuenta de nómina es muy fácil e incluso tu empleador puede hacerlo a nombre tuyo.

Sin comisiones. Están exentas de las comisiones de otras cuentas como las de apertura y las de consultas de saldo, entre otras.

Sin montos mínimos. Tampoco requieres mantener un monto mínimo o un promedio mensual.

Acceso a operaciones sencillas. Estas cuentas te permiten realizar operaciones básicas y el proceso para abrir cuenta de nómina es muy accesible a cualquier persona.

Exigen el depósito de tu salario. Este tipo de cuentas están creadas para recibir, cada mes, una nómina o una pensión y, a cambio, obtienes una serie de ventajas como tarjetas gratuitas o acceso a financiamiento.

Puedes cambiarla de banco. Esta es una gran ventaja de este tipo de cuentas, si recibes tu salario en una de ellas, puedes hacer una portabilidad de nómina para llevar tu cuenta al banco que más te guste.

¿Qué te permiten?

Domiciliar pagos, realizar transferencias, asociarlas a tarjetas de crédito, disponer de tu dinero en efectivo a través de la red de cajeros y sucursales, así como realizar operaciones a través de la banca en línea.

Cuenta de ahorro

Una cuenta de ahorro está diseñada para que sea fácil de contratar y de manejar. Por eso, es común que te entreguen una tarjeta de débito para hacer retiros de efectivo en cajeros y pagar con ella en establecimientos.

Son la mayor seguridad para tus ahorros. Como sabes, mantener tus ahorros en un banco es una opción muy segura.

Puedes disponer de tu dinero. A diferencia de otros productos en los que se fija un plazo, una cuenta de ahorro te ofrece la posibilidad de que puedas retirar la cantidad de dinero que desees en cualquier momento.

Sin depósito inicial. Con una cuenta de ahorro no requieres hacer un depósito mínimo inicial, puedes abrirla y luego irle colocando dinero.

Sin comisión por apertura. A diferencia de otros productos, puedes iniciar una cuenta de ahorros sin pagar una comisión por apertura.

¿Qué te permiten?

Puedes hacer depósitos ilimitados, solicitar el de tu retiro de dinero en cajeros o en línea y hacer pagos o transferencias, además de comprar en miles de establecimientos.













































