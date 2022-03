Lo que debería ganar una ama de casa, si se les pagará por todo lo que hacen

Entre cocinar, limpiar, ir a buscar agua o leña o cuidar de las niñas, los niños y las personas mayores, las mujeres realizan al menos 2.5 veces más trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los hombres, de acuerdo con ONU Mujeres.

Las amas de casa son el sector de la población que, a pesar de trabajar diario en jornadas de más de 8 horas, no recibe ninguna remuneración o prestaciones, de acuerdo al esfuerzo y labor que realizan.

A pesar de cubrir jornadas de tiempo completo y sin descanso, las amas de casa son un sector invisibilizado de la población que no recibe una remuneración por su trabajo, aun cuando este se catalogue como de gran esfuerzo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 74.8 % de las actividades del cuidado del hogar son realizadas por mujeres. Es decir, las mujeres son las principales cuidadoras de la casa, y quienes con mayor frecuencia realizan las actividades domésticas.

Trabajo no reconocido

Las mujeres en México y en el mundo realizan la mayoría de las labores domésticas y de cuidado sin recibir un sueldo por ello. En promedio, las mujeres mexicanas dedican 50 horas a la semana a tareas como limpiar, cocinar o cuidar a otros integrantes del hogar. Es decir, destinan 2.5 veces más tiempo a estas actividades que los hombres, la misma proporción a nivel global, de acuerdo con ONU Mujeres.

Las labores domésticas y de cuidado no tienen un precio asignado, pero sí tienen un valor económico. De acuerdo con el Inegi, en 2020, el trabajo no remunerado tuvo un valor de 6.4 billones de pesos equivalente al 90% del presupuesto de egresos de la Federación aprobado para este año, del cual las mujeres aportaron siete de cada 10 pesos. En 2020 hubo un aumento de 15% en el valor económico del trabajo no remunerado que realizaron las mujeres con respecto a 2019: el mayor incremento desde 2003 que se atribuye al impacto de la pandemia.

En promedio, ellas trabajan 94 horas a la semana, 20 horas más que el tiempo que destinan los hombres, considerando trabajo remunerado y no remunerado, así como la producción de bienes de autoconsumo.

Las tareas no remuneradas tienen innegables beneficios sociales y económicos para el país, sin embargo, al ser invisibilizadas tienen un costo para quienes las realizan. Las mujeres son penalizadas al tener menos tiempo disponible para realizar un trabajo de tiempo completo con un sueldo competitivo, lo que pone en riesgo su autonomía económica, limita su acceso a una pensión y a los beneficios de la formalidad como servicios de salud.





Saca cuentas

El sueldo de las amas de casa, según el Inegi, debería ser de 82 mil 500 pesos al año. Es decir, de más de $7 mil 200 pesos al mes. Estos datos fueron obtenidos mediante el Simulador del Trabajo No Remunerado en Hogares realizado por el Inegi, en donde se valúa de acuerdo a las horas invertidas y el esfuerzo requerido.

Esta cifra se trata además de un estimado base, pues su valor incrementa si se considera el cuidado de los hijos, la producción de bienes como alimentos y el mantenimiento de la casa.

También muchas mujeres además de emplearse en otros sectores tienen que fungir una doble jornada pues al regresar de sus trabajos, tienen que continuar laborando en las actividades domésticas de la casa como el cuidado de los hijos, el apoyo escolar y la limpieza del hogar.

A su vez, la pandemia y el confinamiento han evidenciado las altas cargas laborales que viven las amas de casa, pues aunado al home office ahora deben apoyar con la educación de los hijos a distancia. Además de que las tareas de la casa han incrementado, señala el Inegi.

Mal remunerados

De acuerdo con Rankia, éste podría ser el sueldo de una ama de casa, según sus actividades:

Dijo que, c onsiderando 6 actividades comunes diarias sumando un total de 17 horas de trabajo si estas no se hicieran simultáneamente, una ama de casa estaría ganando aproximadamente $1,260 quedando 7 horas para su descanso.

De modo que anualmente estamos hablando que una ama de casa promedio percibiría ingresos por $423,360 pesos anuales. Esto sin considerar el trabajo en en domingo, días feriados y la ausencia de vacaciones.