"Llegué a deberle al banco hasta $35 mil y dedicaba mi sueldo a pagar mi deuda"

"Por impago de la tarjeta de crédito llegué a acumular una deuda de hasta $35 mil- motivada en parte por los intereses de no pagar ni siquiera el mínimo", comentó "Enriqueta".

Ella contó a La Sill Rota que después de una mala racha financiera, al no tener efectivo, "usé para todo la tarjeta, el problema fue mayor cuando no tenía cómo pagar. La deuda comenzó a inflarse al punto en que llegué a pensar en buscar un acuerdo con el banco, pero me detuvo la posibilidad de pasar al Buró de Crédito".

Enriqueta dijo que su situación económica compleja derivó del desempleo de más de un año que la agobió. "El mundo se re nubla porque no ves la forma de pagar y solo ves como mes con mes la deuda se inflaba".

Sin embargo, pasado un tiempo "tuve la oportunidad de reincorporar al mercado laboral y aunque era un salario menor al que tenía en mi anterior empleo, fue como encontrar un oasis en el desierto, porque empecé a percibir nuevamente".

Con la sensación de alivio que le dio el volver a tener un empleo, "Enriqueta" dedicó varios meses a pagar sus deudas. "Dedicaba integro mi sueldo al pago de la deuda, tuve que recurrir al apoyo de mi familia para lo esencial, los alimentos, para que pudiera enfocarme al saldar la deuda, que literal, me quitaba el sueño".

Salario para deudas

Al menos 20% de los trabajadores en el país destina más de la mitad de su sueldo para pagar deudas, siendo uno de los factores que más estresan a la población, de acuerdo con el primer reporte sobre bienestar financiero en México.

El documento, elaborado por Invested en coordinación con Vanguard, Aon y Amedirh, a partir de encuestas a más de mil 555 personas, resalta que los problemas de deudas involucran también que cuatro de cada diez trabajadores paga entre 20 y 50% de sus sueldo para estar al corriente en sus compromisos financieros.

Deudas no se resuelve con mayor salario

Los trabajadores encuestados tienen ingresos altos, en algunos casos rebasan los 150 mil pesos al mes, con lo que se reveló que sin importar el salario, existe población que tiene severos problemas con el pago de sus deudas.

"La gente, independientemente de sus ingresos puede estar gastando más de lo que gana, con lo que el problema con el manejo de las finanzas personales no se resuelve con ganar más", dijo Christian Hauswaldt, director general de Invested.

El estudio reveló que los trabajadores pasan casi 15 horas al mes preocupados por temas financieros, mientras que el dinero se coloca como el tema que más preocupa con más de 50%, seguido de trabajo y salud.



En ese sentido, el documento destacó que 82% de los trabajadores encuestados considera que tiene algún tipo de estrés relacionado con su situación financiera actual, el cual impacta de forma considerable en sus actividades cotidianas.

En el caso del ahorro para el retiro, el documento mencionó que 4 de cada 10 trabajadores no tiene claro cuánto ahorra para esta etapa de su vida y 3 de cada 10 reconocieron que no ahorran nada.

De acuerdo con el director general de Invested, se siguen presentando casos de trabajadores que desconocen elementos básicos como en qué Afore se encuentra su ahorro para el retiro.

Sobre el tema, el jefe de jubilación y bienestar financiero de Aon Latin America, Moisés Pérez, dijo que tomará tiempo avanzar en educación financiera y eliminar los malos hábitos que impiden el ahorro y llevan a los trabajadores a sobreendeudarse.

