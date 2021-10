LLamadas fraudulentas: "Me llamaron del banco, pero me pedían mis claves"

La delincuencia ha encontrado una posibilidad en la obtención de información de las personas a través de llamadas telefónicas. Esta estafa, conocida como 'vishing', es una modalidad de ingeniería social que también está basada en la manipulación psicológica de las víctimas.

Andrés recibió una llamada de "HSBC". Dijeron que se había registrado un intento de acceso a la banca en línea, que había sido bloqueada e incluso dieron el supuesto número del que intentaron accesar.

"Me transfirieron al call center y realmente se escuchaba el ruido ambiente de cuando llaman del banco. Me pidieron ingresar a la banca en línea para verificar mis movimientos, pero lo raro fue cuando me dijeron que ellos debían entrar al sistema y me pidieron mi número de usuario y mi clave de acceso. En ese momento fui tajante y dije que no podía dar esa información, que acudiría directamente a la sucursal. Fueron más insistentes hasta que decidieron colgar".

Andrés cuenta que intentó regresar la llamada al número que se registró en su celular, y nunca atendieron la llamada. "El número no corresponde ni a un 800 o con los que comúnmente inician los teléfonos del banco".

¿Qué es?

En un tipo de ataque que se ejecuta a través de llamadas en las que los atacantes se hacen pasar habitualmente por empleados de un 'call center' y fingen haber detectado una actividad extraña. El objetivo es inferir miedo a la víctima para que esta proporcione información personal, financiera o de seguridad.

Suelen crear efectos de sonido propios de un 'call center', con ruido de fondo y multitud de conversaciones, con objeto de lograr un ambiente verosímil.

Consejos:

-Estar en alerta y ser muy cautelosos si recibes una llamada que no has solicitado.

-Extremar las precauciones si percibimos tono de urgencia en el interlocutor y si, además, este nos advierte de que nuestro dinero o alguna de nuestras cuentas está en riesgo.

-En caso de sospecha, podemos argumentar que no tenemos tiempo para atenderle y que le devolveremos la llamada.

-Es aconsejable buscar en internet el número desde el que nos han llamado para comprobar si ha sido reportado por otros usuarios.

-También debes contactar directamente con la empresa desde la que supuestamente te han llamado, buscando el número de teléfono que aparezca en la página web oficial de la compañía o a través de sus perfiles en redes sociales.













































