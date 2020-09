Ley de Ingresos 2021, por cerrar el paso a la evasión fiscal

El anteproyecto de ley de ingresos que llegará mañana a la cámara de Diputados, plantea entre otras medidas para cerrar el paso a la evasión fiscal.

Uno de ellos pone lupa a las donatarias tras haber detectado que trabajan con factureras por lo que se propone modificar la ley de Impuesto sobre la Renta para que aquellas donatarias autorizadas que obtengan más de la mitad de sus ingresos de actividades no relacionadas con su objeto social pierdan su autorización.

“Se tiene conocimiento de que, al menos, 2000 donatarias autorizadas han realizado operaciones con empresas que facturan operaciones simuladas”, advierte Hacienda, “lo que implica el desvío de recursos que debieron ser destinados a los fines propios del objeto social”.

OBJETIVOS A PONER “LUPA”



En el caso de los arrendatarios que evaden impuestos, propone que la autoridad judicial informe al SAT aquellos casos de controversias inmobiliarias para intervenir en términos fiscales. En el caso de las instituciones de asistencia privada se propone exentarlas de IVA en las actividades que realicen en apego a la ley, dado que su fin es la asistencia o de beneficencia

También se propone agregar sanciones penales a quienes facturen un bien o servicio sin haberlo realizado. En el caso de devoluciones a personas físicas, advierte que éstas no se realizarán si el contribuyente no es localizado porque su domicilio no sea tal.

En cuanto al secreto fiscal propone agregar una excepción, “la obligación prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales relativa a la obligación de proporcionar la información que requieran el Ministerio Público y la Policía respecto de las investigaciones de hechos delictivos concretos” con el fin de contribuir a investigaciones judiciales.

También propone homologar la ley aduanera con el código fiscal de la federación, “Lo anterior permitirá aplicar las mismas definiciones en los supuestos de delitos fiscales contemplados en el Código Fiscal de la Federación, como en las irregularidades en materia aduanera que se presentan al amparo de la Ley Aduanera, y que posteriormente se pueden convertir en un delito penal”.

También contiene precisiones en algunos trámites de tipo administrativo en el Registro Federal de Contribuyentes.