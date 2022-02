¿Lentes Gucci de 2 mil pesos en Elektra? TikToker asegura que son falsos

Tras encontrarse con unos lentes de la marca Gucci que eran ofertados en 2 mil 599 pesos en el marketplace de Elektra, una tiktoker decidió averiguar la autenticidad de dicho producto.

La usuaria Ana Regina Alarcón sorprendida por el precio de las gafas, decidió comprarlas y compararlas con otras de la misma marca y modelo pero adquiridas por ella en la tienda oficial de lujo.

"Yo no me podía quedar con la duda, así que claro que los pedí. Pero algo no me hizo sentido desde que decía que nos los entregan en tienda y que no eran vendidos por Elektra", dijo a través de un TikTok.

Una vez recibido los lentes, la joven se dispuso a compararlos con los que ya tenía en donde descubrió una serie de detalles que la llevaron a la conclusión de que los lentes ofertados en la tienda de Ricardo Salinas Pliego no eran auténticos.

Tras haber publicado el TikTok donde señaló sus conclusiones, el presunto CEO de Dprisa, Mauricio Tamayo realizó un video en la misma red social en donde le contestó a Regina Alarcón señalando que los estaban difamando ya que sus productos son completamente originales.

"Los lentes Gucci tienen un precio accesible por las negociaciones que logramos con nuestros proveedores, además de que corresponden a colecciones anteriores", señaló Tamayo.

Por su parte la empresa Elektra no ha lanzado un comunicado informando su postura sobre los lentes que se encuentran a la venta en su marketplace.

