Lee esto si desconfías de las tarjetas de crédito

Las tarjetas de prepago son una buena alternativa para quienes desconfían de las tarjetas de crédito y débito, o bien no pueden acceder a ellas por pertenecer al sector informal o por no cumplir con los requisitos para obtener alguna.

Las tarjetas de prepago son plásticos que contienen un microchip incorporado en donde se carga una determinada cantidad de dinero para efectuar cualquier tipo de compra. La diferencia reside en que el dinero sí pertenece al usuario, mientras que con la de crédito el capital es del banco y, en el caso de la de débito, se asocia a una cuenta de depósito o de cheques.

Encuentra en LSR: ¿Cuándo inicia el Buen Fin 2018?

Asimismo, conforme se utiliza el saldo, existe la posibilidad de ser recargado nuevamente para tener acceso a más fondos, o bien, se desecha la tarjeta. Ello como mecanismo de control, ya que el usuario determina el límite a disponer.

Entre las ventajas se destaca que evita la identificación del usuario y el acceso obligatorio a una cuenta bancaria o un crédito para verificar la disponibilidad de fondos.

En tanto, las desventajas se centran en que no son referencia para solicitar un crédito, además de que permiten transferencias a otras cuentas, no generan historial crediticio, no recibes recompensas por las compras realizadas, tampoco se puede domiciliar el pago de servicios ni se accede a promociones como meses sin intereses.

Te puede interesar: Millenials huyen de las tarjetas de crédito

Kardmatch, firma mexicana, explica que existen dos niveles de tarjetas de prepago. En el primero no se requieren los datos del usuario para ser tramitadas, y permite depósitos de 4,605 pesos mensuales, con un saldo máximo de 6,140 pesos.

En el segundo nivel, se piden los datos del usuario para que aparezcan en el plástico, facilita las compras por internet, retiro en cajeros automáticos y el trámite de tarjetas adicionales con acceso a los mismos fondos. El saldo de este nivel no debe rebazar los 18,420 pesos mensuales, de acuerdo con cifras emitidas por el Banco de México.

En México, la modalidad de prepago se oferta por instituciones como Citibanamex, BBVA Bancomer, Banorte, Broxel, Albo, Weex y Flink. Las firmas internacionales Visa y MasterCard también cuentan con este tipo de productos, la diferencia es que sus tarjetas están destinadas a la comprobación de viáticos de los empleados en casos de viajes.

DJH