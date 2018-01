PRESENTAN AMPARO

Lecheros van contra renegociación del TLCUEM

El bloque europeo propuso a México una lista de 354 nombres de productos en los que busca el reconocimiento y protección como indicaciones geográficas

REDACCIÓN 19/12/2017 09:22 a.m.

Lecheros van contra renegociación del TLCUEM. Foto de la web

La renegociación del Tratado de Libre de Comercio entre en México y la Unión Europea, propicio que la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec) interpusiera un amparo en contra de la renegociación del (TLCUEM) lo que representa el primer recurso legal de este tipo en la historia de las negociaciones comerciales internacionales de México.

El comercio de lácteos es uno de los más sensibles de México en las negociaciones con los países europeos y la Canilec promovió el amparo ante lo que considera un "desaseado" proceso de consulta y negociación.

De acuerdo con la Canilec no se ha llevado a cabo un debido proceso en la renegociación del TLCUEM en aspectos como el tipo de información que la Secretaría de Economía ha pedido a las empresas lácteas y los tiempos en que la dependencia ha hecho tales solicitudes.

Su cuestionamiento general es que el proceso de consulta y de oposición no fue llevado en las condiciones que establece la legislación mexicana. El no debido proceso considera las fechas del cierre de consultas internas por parte de la Secretaría de Economía para la renegociación del TLCUEM y solicitudes posteriores de más información a las empresas; o el argumento de la autoridad de que dependiendo de si hay o no flujo de comercio, puede o no otorgar una protección.

La Canilec esta conformada por 130 empresas, entre las que se encuentran fábricas de lácteos y proveedores de la industria, entre los que destacan los de maquinaria, ingredientes, aditivos y empaques.

Las empresas afiliadas a la Canilec generan 86% de los productos lácteos que se comercializan en el país y representan el 11% del Producto Interno Bruto, además de que generan 630,000 empleos director y 1.1 millones de empleos indirectos en México.

El bloque europeo propuso a México una lista de 354 nombres de productos en los que busca el reconocimiento y protección como indicaciones geográficas, de las cuales 67 tuvieron oposición por parte del sector privado mexicano. La Unión Europea ha aceptado excluir sólo alrededor de cinco productos del listado que presentó, entre ellos el queso manchego, parmesano, gruyer, feta, romano y fontina.

Una segunda fuente informó que, si la renegociación del TLCUEM no sale bien en el balance para México, en especial para el sector lácteo, se espera que se promuevan más amparos en contra del proceso negociador.

