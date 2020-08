Lecciones para una persona nueva en una posición de liderazgo

Aunque hay líderes innatos, la realidad es que nadie nace sabiendo ser un buen líder en el aspecto profesional. Es una cuestión que lleva experiencia, aprendizaje y mucho autoconocimiento.

Si bien, no todos los estilos de liderazgo son adecuados para las empresas, muchas no sólo buscan una forma de conducir un equipo y no les sirve simplemente con que se cumplan con los objetivos de producción, las compañías cada vez están más pendientes de las habilidades que ha adquirido en su trayectoria el profesional quien va a encargarse de estar al timón del barco.

No importa la edad, ni los años de experiencia, siempre se puede mejorar o aprender a ser un buen líder. De acuerdo con Chris Christoff, cofundador de MonsterInsights, un complemento para Google Analytics, hay cuatro lecciones para ser buen líder, ya sea en una carrera profesional o para comenzar un propio negocio.

LECCIONES PARA SER BUEN LÍDER

Una de las responsabilidades más importantes que tendrá esa posición es: establecer objetivos.

Todo buen líder tiene objetivos en mente cuando comienza el día. Idealmente, querrá establecer planes diarios, semanales y trimestrales. La razón detrás de esto es simple: si tiene metas viables en mente, sabrá lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos.

En lugar de trabajar a ciegas, hay que tomar un tiempo para pensar profundamente sobre lo que espera lograr como individuo y con la empresa. Una vez que comprendas lo que quieres hacer y encuentres formas de poner en práctica tu plan, tendrás más posibilidades de ser un líder exitoso.

Incentivar e involucrar a los empleados

Debes buscar formas de incentivar y comprometerte con tus empleados. La relación que establezcas con tu equipo determinará su productividad y su felicidad general con su empresa.

"Afortunadamente, hay muchas formas de establecerse como un líder fuerte mientras construye estas conexiones cruciales con sus empleados. Dedique tiempo cada semana a trabajar con su personal", dice.

Algunos líderes sienten que están por encima de trabajar en la planta baja con sus empleados. Si bien es cierto que tienen más responsabilidades, es aún más crítico que los líderes entiendan las complejidades de la empresa. Además, su personal probablemente apreciará la oportunidad de trabajar junto a un buen líder.

Así que busca oportunidades para involucrar a tu equipo con revisiones, reuniones semanales y sesiones individuales mensuales donde puedan hacerte preguntas, brindar comentarios y expresar inquietudes.

Los buenos líderes ven el valor de incentivar a sus empleados , y hoy puede dar fácilmente el primer paso en este proceso.

No apresures el proceso de contratación

Como líder, juegas un papel en la contratación y capacitación de personal nuevo. Si tu equipo es pequeño, puedes tener la tentación de acelerar el proceso de contratación para que se ocupen todos los puestos. Si bien esto dará un beneficio inmediato, las consecuencias a largo plazo podrían ser devastadoras.

Recuerda que deseas contratar personas que estén realmente interesadas en el trabajo y en su industria en general. Pase un tiempo con estos posibles empleados durante varias sesiones de entrevistas y conózcalos. Prepare preguntas para múltiples etapas de la entrevista y permita que la conversación fluya naturalmente. Cuando la persona que realiza la entrevista se apega estrictamente al guión, no le da tiempo a la persona entrevistada para ser ella misma y hablar libremente, lo que podría causarle problemas más adelante.

En general, siempre es mejor contratar lentamente empleados de alta calidad en lugar de ocupar puestos rápidamente porque crees que es necesario.

Aprende de tus errores

Todos los grandes líderes empresariales se equivocan en el camino. Somos solo humanos y se esperan errores. Sin embargo, es lo que aprende de estas experiencias lo que te define como líder.

Después de cometer un error la primera vez, identifica por qué sucedió y qué puedes hacer para evitar problemas futuros.

Cada industria tiene su propio conjunto de problemas potenciales, por lo que es probable que aprendas sobre escenarios específicos en el camino. No tengas miedo de cometer errores. En cambio, míralos como oportunidades para que crezcas.

Ser un gran líder no significa que seas perfecto todo el tiempo; significa que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para superar las barreras entre su equipo y el éxito. También significa que estás listo para echar un vistazo a tus propios rasgos y comportamientos de personalidad para que puedas mejorar tu capacidad de liderar a largo plazo.