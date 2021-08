Le pasa hasta a ''los tiburones'', el negocio de Carlos Bremer que fracasó

El empresario regiomontano Carlos Bremer quien ha ganado fama por ser un éxito hombre de negocios y formar parte del reality show Shark Tank, asegura que no siempre fue así.

En una entrevista Bremer Gutiérrez asegura que a lo largo de su carrera en el mundo empresarial ha tenido que lidiar con severas crisis de las cuales ha logrado superar.

El carismático tiburón que empezó su vida en los negocios a los 12 años comenzó vendiendo calculadoras de bolsillo a empresarios de Monterrey. Desde entonces tenía el deseo de poner un negocio propio y vio que los videojuegos eran una buena forma de hacer dinero, porque en Estados Unidos este tipo de negocios eran bien remunerados.

Tras hacer unos ahorros y tener buenas ganancias con la venta de calculadoras, Bremer decidió comprar algunas máquinas de videojuegos y las colocó en algunos negocios familiares. "Todo parecía ir bien, pues no gastaba en rentas, no invertía más dinero, y cerca de los negocios habían escuelas, sin embargo, me di cuenta de que el negocio no generaba ganancias, pues no contaba con que los niños no tenían suficiente dinero", comenta en empresario.

Bremer asegura que tras este fracasó tuvo que vender las máquinas, por lo que perdió su inversión, sin embargo, esta mala experiencia le sirvió para entender que un negocio, por muy exitoso que parezca, siempre se debe prevenir el peor escenario y contar con otro plan.

Tras esta decepción de negocios, el regiomontano decidió emprender un plan de rescate para no perder su dinero, por lo que tuvo de vender jícamas y pepinos y a darle entradas gratis a los niños para que pudieran ir y que le consumieran.

