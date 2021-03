Latinoamericanos guardan fotos íntimas en la nube, pero sin protección

Un tercio de los latinoamericanos almacena información sensible, fotos íntimas en la nube, pese a esto, el 49% admite no proteger la información que actualmente guarda en esta plataforma, según una investigación de la compañía global de ciberseguridad Kaspersky en conjunto con la consultora de estudios de mercado CORPA.

Según el sondeo, los latinoamericanos utilizan o estarían dispuestos a utilizar esta plataforma para guardar información de distinta índole, incluso fotografías íntimas. Los menos aprensivos son los argentinos, con 40%. Le siguen brasileños (36%), mexicanos (35%), colombianos (32%), chilenos (28%) y, por último, peruanos (27%).

En contraste, un 57% de mexicanos preferiría no guardar fotos de este tipo en la nube por considerarlo peligroso y uno de cada 10 latinoamericanos no lo haría por vergüenza, sobre todo mujeres de entre 25 a 34 años.

El sondeo mostró también que el 75% de los encuestados en la región almacena principalmente archivos de su smartphone, tales como fotografías, videos, contactos y chats, como medida de respaldo en caso de que les roben el dispositivo móvil.

Al respecto, quienes más resguardan este tipo de material son los brasileños, con 80%. Más atrás se ubican argentinos y colombianos, con 78%; chilenos y mexicanos, con 72%, y finalmente, peruanos con 66%.

A pesar de esto, en promedio, el 49% de los latinoamericanos no resguarda los datos que actualmente almacena en la nube porque no sabe cómo hacerlo o porque desconoce que esta plataforma debe protegerse de eventuales robos o ciberataques.

En este sentido, los más descuidados son los peruanos, con 57%, quienes también llevan la delantera en la región en otra cifra preocupante: uno de cada 10 ignora qué es y para qué sirve esta herramienta.

Luego de Perú, Chile es el país donde menos se protege la información personal de la nube, con 53%, seguido de Argentina (50%), Brasil (43%), México (43%) y, por último, Colombia con 41%.

CONFIDENCIALIDAD EN RIESGO

La investigación evidenció también que el 59% de los mexicanos utiliza la nube para compartir archivos del trabajo o de la universidad con otras personas. Y que, cuando se trata de documentos relevantes o confidenciales, menos de un tercio (24%) los respalda. En tanto, quienes no usan la nube en ningún caso solo alcanza a un 3%.

Respecto de si han perdido información desde esta herramienta virtual, el 13% de los mexicanos desconoce si esto ha ocurrido, mientras que un 9% asegura que sí le ha pasado. Y en cuanto a borrar archivos que ya no utilizan, el 50% de los encuestados afirma que no lo hace porque prefiere mantenerlos guardados, no está dentro de sus prioridades o porque no sabe cómo hacerlo.

RECOMENDACIONES PARA PROTEGER ARCHIVOS EN LA NUBE

- Comprueba la seguridad del proveedor de nube: Aunque el proveedor de nube debe contribuir a crear un entorno seguro y compartir la responsabilidad de la seguridad de los datos, los usuarios también deben de tomar cartas en el asunto. Esto implica conocer si los datos se cifran o cómo se controlan los derechos de acceso.

- Protege la nube: También existen medidas para proteger los datos propios en la nube. Una de las mejores maneras de hacerlo es usar el cifrado como método de seguridad, esto se puede realizar por cuenta propia o se puede contratar un proveedor de nube que cifre tus datos como parte del servicio.

- Ten cuidado al acceder redes públicas de Wi-Fi: Es recomendable evitar este tipo de redes y no compartir datos mientras se esté conectado a ellas, sobre todo si no se utiliza una autenticación fiable. Si es necesario conectarte a una red pública, lo mejor es utilizar una red privada virtual (Virtual Private Network, VPN) para que la información que transmitas este cifrada.

- Utiliza contraseñas seguras: La combinación de letras, números y caracteres especiales hará que la contraseña sea más difícil de descifrar. Hay que evitar las opciones obvias. Cuanto más aleatorias sean las secuencias, mejor. Al mismo tiempo, utilizar un administrador de contraseñas como Kaspersky Password Manager para asignar a cada aplicación, base de datos y servicio que uses contraseñas distintas, sin tener que recordarlas todas.

- Usa una solución robusta de seguridad: Es importante que cada dispositivo conectado a la red cuente con una solución de ciberseguridad completa como Kaspersky Security Cloud, la cual protege contra varios tipos de ciberamenazas, incluyendo virus, malware, spyware, phishing, entre otros. Además, incluye una VPN y la herramienta de gerenciamiento de contraseñas ofreciendo una protección completa