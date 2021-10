Las tandas un mal negocio: "Perdí dinero y hasta la amistad con mi comadre"

En la oficina, con la comadre, en el edificio, con la vecina, la tanda es un método de ahorro conocido por la población mexicana, que usa esta forma de ahorro. Pero no olvides que, aunque sea una persona conocida por años, puede dejarte sin tu dinero por alguna razón.



La señora Ventura hace tandas desde hace ya varios años y cada que iniciaba una invitaba a Juana, su comadre. Al inicio como suele pasar, "todo era miel sobre hojuelas. Casi siempre pedía de los últimos números para que sintiera que me rendía el dinero, pero al final, era la misma historia, cuando me tocaba, resulta que alguien le había quedado mal, que aún no le daban el dinero todas las personas".

"Como es mi comadre pues trataba de entender, pero así me traía una, dos o tres semanas. Era como un ciclo, me terminaba molestando, pero después de un tiempo volvía a entrar tantito para ayudar a mi comadre".

Sin embargo, Juana cuenta que en una ocasión la demora fue mayor, "ya ya ni siquiera me daba la cara, parecía abonera. La verdad sí me molesté mucho, mis hijos siempre me lo dijeron, pero uno no entiende hasta que te pasa o tocas fondo. Después de un rato estar buscando de día y de noche, me di por vencida, perdí mi dinero y hasta la amistad de años con mi comadre".

Formas de ahorro

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), elaborada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los mexicanos han elevado su hábito del ahorro.

Los datos muestran que cerca del 30 por ciento de los mexicanos han utilizado algún producto financiero para depositar su dinero, esto con el objetivo de obtener rendimientos en un largo plazo.

La mayoría de las ocasiones el ahorro es utilizado para afrontar cualquier imprevisto económico o simplemente para darse un gusto, tal como un viaje, comprar una prenda, un auto, etc.

Sin embargo, los métodos de ahorro que comúnmente se utilizan no son totalmente seguros. El 63.2 por ciento de la población prefiere el ahorro informal, esto a través de las "tandas".

Es importante resaltar que el ahorro informal enfrenta un alto riesgo para las finanzas, debido a que los rendimientos se podrían reducir o simplemente los involucrados podrían perder todo su dinero.

Cabe mencionar que la este tipo de ahorro se promueve entre las personas que no tienen acceso a un crédito bancario o porque incluso tienen un historial negativo en el buró de crédito.

¿Cómo funciona?

Dentro de una tanda, también conocida por los expertos como "Sociedad de ahorro", participan varias personas, quienes ponen una meta, un monto y una fecha para lograr su objetivo y tener una gran cantidad.

Es muy sencillo participar en una, incluso hasta tú puedes organizarla, sólo debes encontrar a varias personas interesadas y estipular una cantidad que entregarán cada cierto tiempo. Por ejemplo, para obtener 2 mil pesos en una semana, sólo hay que juntar a 10 personas que participen con 200 pesos semanales.

Después, cada una obtendrá un número del 1 al 10, relacionado con alguna semana, para que esa persona reciba 2000 pesos en su número semanal. Es posible que se pueda elegir más de un número, pero eso también equivaldría a dar el doble de dinero.

Si lograste entrar a una buena tanda, no sólo recibirás el beneficio monetario, también obtendrás una independencia de los bancos o instituciones financieras que, en ocasiones, cobran por manejo de cuenta, intereses o por realizar movimientos a tu propio dinero.

Tampoco serás investigado para conocer tu historial crediticio, evitarás las cuotas y visitas a los bancos. Con todos estos puntos a favor, parece un método infalible de ahorro, pero no es así, pues también tiene puntos débiles que podrían ser aprovechados y vulnerados para generar algún tipo de fraude o robo por parte de los participantes.

Dichos escenarios pueden ser posibles debido a que no existe una garantía legal que asegure el buen manejo del dinero. por ello, el coordinador o algún participante podría





Razones para no confiar tu dinero de esta manera

1. Tu dinero se puede devaluar, pues si incrementan los precios durante el tiempo en que éste se encuentre en la tanda, al final se habrá depreciado.

2. Puede ser que simplemente un día no recibas noticias de la tanda y ya hayan puesto "pies en polvorosa" con tu dinero.

3. Con la tanda no obtienes rendimientos de tu dinero, es solamente un ahorro que pones en otras manos.

4. La organizadora te dice que no te va a poder pagar porque a uno de sus "hijitos" le pasó algo y ya no pudo completar, ahora tendrás que esperar, a ver si te pagan

5. Si tu incumples en los pagos, inmediatamente comenzarán los cobros y los reclamos

6. Los números no te favorecen si no eres muy amigo de quien organiza, por lo que te mandan hasta el final de los participantes, de esta manera "jinetearán" tu dinero

7. Comienzan a incumplir con los pagos y se rumora que saldrán participantes. ¡Tú llevas más de la mitad de la tanda!





































