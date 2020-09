Las soft skills ya para planear y arrancar con éxito el 2021

Las preocupaciones entre los profesionistas por desarrollar no sólo competencias tecnológicas sino competencias transversales se incrementan cada vez más ante la llegada de nuevo año, pues buscan terminar de la mejor manera este año en medio de la pandemia que aún no cesa en algunas partes del mundo.

Autoridades de salud aseguran que la pandemia seguirá con presencia el próximo año, por lo tanto, la economía se tardará más tiempo en recuperarse, por eso, en Expertos en Modelos de Competencias dan a conocer algunas de las competencias humanas fundamentales para arrancar un año pospandemia.

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES

Una competencia institucional se encuentra integrada por principios, valores, creencias y filosofía de la organización.

- Visión organizacional

- Valores de la organización

- Código de Ética / Conducta

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Son aquellas habilidades y conductas que tienen las personas ya sea en forma implícita en su personalidad o que las hayan desarrollado a través de los seis elementos en el ámbito laboral:

- Conocimientos

- Habilidades

- Aptitudes

- Actitudes

- Valores

- Experiencias

Ejemplos de competencia transversal: La capacidad para diagnosticar, de relacionar, de resolver problemas, de tomar decisiones, de comunicación, de organización del trabajo, de gestión del tiempo, de adaptación a diferentes entornos culturales, de manejo del estrés, de actitud ante el trabajo en equipo, espíritu de iniciativa, flexibilidad y visión conjunta.

COMPETENCIAS FUNCIONALES

Denominadas comúnmente como competencias técnicas, son aquéllas requeridas para desempeñar las actividades que componen una función laboral, según estándares y la calidad establecidas por las empresas y/o por el sector productivo correspondiente. Generalmente las encontramos descritas dentro de los descritivos de puesto como funciones.

Cuáles son las ventajas de identificar las competencias en nuestro personal o en nosotros:

- Se identifican las capacidades y habilidades de las personas.

- Se favorece el desarrollo individual y organizacional.

- Se ayuda al proceso de reclutamiento y selección.

- Se enfoca a las necesidades de capacitación y desarrollo.

- Se permite la identificación de planes de vida y carrera.

- Se contribuye al mejor aprovechamiento de los recursos.

- Se disminuye la rotación de personal.

1. Competencia: Manejo eficiente de herramientas digitales

Se refiere al uso eficiente de las tecnologías de la información, comunicación y herramientas digitales para llevar a cabo el trabajo.

- Gestión de la información. Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales.

- Liderazgo en red. Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo distribuidos en red y en entornos digitales.

- Trabajo en red. Capacidad para trabajar, colaborar y cooperar en entornos digitales.

- Comunicación digital. Capacidad para comunicarse, relacionarse y colaborar de forma eficiente con herramientas y en entornos digitales.

2. Competencia: Métodos ágiles

Las empresas han tenido que mejorar la forma de gestionar proyectos, debido a los cambios acelerados en la economía y sociedad, haciendo posible que en poco tiempo se implementen nuevos procesos y/o cambios organizacionales. Así, el colaborador debe fungir como un Agile Coach que guíe a la empresa a un desarrollo y mejora continua.

Un Agile Coach debe:

- Encontrar las fallas dentro de los organismos empresariales o mejoras que se pueden implementar, su objetivo es encontrar las soluciones eficientes.

- Establecer mejoras en ambientes turbulentos y de muchos cambios.

- Elegir la mejor herramienta ágil y utilizarla de manera efectiva.

- Promover la comunicación, colaboración y motivación de todos los equipos.

- Llevar a la transformación de mentalidad en toda la organización.

3. Competencia: Social Selling

Se refiere a la presencia que un colaborador tiene en las redes sociales, en donde comunican información de la empresa, incluso utilizarlas para captar a los clientes de la organización en la que colabora, ya que hoy vendemos todos.

- Crear relaciones productivas con los clientes, logrando fidelización y más ventas.

- Reconocer la importancia de estar presentes en las redes sociales.

- Utilizar redes sociales para favorecer la interacción, la imagen de marca y acelerar el proceso comercial en su empresa.

- Compartir experiencias que permiten comprobar la importancia de sumar la comunicación tradicional a las herramientas idóneas del entorno digital.

- Crear conexiones de calidad, construyendo relaciones, siendo relevantes, ofreciendo beneficios y obteniendo el interés por la empresa.

4. Competencia: Marca personal

Consiste en estar plenamente consciente de la importancia del desarrollo de su marca personal y trabajarla con una estrategia clara de posicionamiento tanto en el offline como en el online. Implica:

- Saber qué se quiere ser. Tener un objetivo muy claro que guíe nuestra estrategia.

- Tener clara la imagen que se desea proyectar a través de la foto de todos los canales de difusión la misma.

- Crear red, contactar, promover, tomar la iniciativa, generar debate, difundir ideas...

- Ser activos y proactivos.

- Conocer muy bien las características de las redes, su público, su funcionalidad y aplicaciones... para poder escogerlas bien y utilizarlas de forma óptima.

- Identificar su Core Business.

- Saber lo que mejor hace.

- Saber lo que hace diferente a los demás.

- Saber qué valor agregado da a los demás.

5. Competencia: Gestión de equipos

Consiste en dirigir un equipo de trabajo en el que cada persona tenga los conocimientos, habilidades y motivaciones para desarrollar satisfactoriamente su trabajo dentro de un área específica para llegar a un objetivo en común. Algunas acciones que implica son:

- Motivar a los colaboradores o colegas, trasmitir certidumbre sobre el futuro incierto

- Optimizar la productividad a través de objetivos claros y cuantificables.

- Dar seguimiento y retroalimentación sobre avances en resultados o fallas para corregir de forma precisa y rápida.

- Establecer la visión y objetivos del equipo SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y a tiempo).

- Facilitar un entorno de trabajo de clima saludable.

- Definir expectativas y responsabilidades para el equipo y sus miembros.

- Formar y dotar de los recursos necesarios para desempeñar las tareas del equipo.

RETOS PARA LOS PROFESIONALES PARA 2021

- Trabajar una gran tolerancia a la incertidumbre.

- Las competencias blandas ahora más que nunca son habilidades estratégicas, ya que permiten direccionar a las organizaciones en la incertidumbre.

- Adquirir nuevos conocimientos, capacitarse y prepararse son herramientas claves para adaptarse a las nuevas situaciones.

- El teletrabajo ya no es una alternativa, se convirtió en una necesidad y se ha convertido en un modelo.

- El desarrollo y certificación de competencias a distancia.

¿QUÉ SON LAS "SOFT SKILLS" Y PARA QUÉ SIRVEN?

Las "soft skills" ("habilidades blandas") hacen referencia a las competencias sociales que sólo se adquieren en la vida diaria y que permiten a las personas integrarse con éxito en los ambientes laborales, de acuerdo con BBVA.

Un estudio "Soft skills 4 talent 2016" de la empresa especializada en estrategia del talento, Manpower Group, concluye que estas habilidades "son útiles para afrontar los desafíos competitivos que presentan los diversos sectores y mercados". Según el estudio, el perfil del candidato ideal deber ser diverso y tener habilidades como: "la resolución de problemas, la orientación a objetivos y la colaboración".

Asimismo, la educación financiera ayuda a los jóvenes a mejorar sus "soft skills" para ser mejores candidatos en el futuro. Según un estudio, al obtener conocimientos financieros los jóvenes han mejorado sus competencias en otros campos.

Es decir, cada vez es más necesario que los jóvenes reciban educación financiera y potencien sus "soft skills" para asegurarse un buen futuro en el mundo de la empresa.