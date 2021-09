"Las remesas que festeja AMLO tienen historias de nuestro sufrimiento"

Zoila llegó a San José, California hace más de una década. La falta de oportunidades en México la llevaron a dejar su país.

Originaria del estado de Veracruz, hizo una vida en la que predominaron las carencias y además los malos tratos de su esposo. En Cempoala, un poblado situado a una hora del puerto, trabajaba en un restaurante de mariscos, pero un día cansada de todo decidió darle un giro a su vida, por completo.

Sus dos hijos ya habían adelantado el camino, siendo adolescentes se fueron a Estados Unidos "de mojados". A ninguno le fue bien, a Luis lo deportaron hace 3 años y "el gordo" casi por el mismo tiempo lo "sacaron", pero en un segundo intento por regresar a la Unión Americana fue detenido por una patrulla fronteriza y estuvo recluido por dos años en una cárcel federal. Salió hace un par de meses. "Pero esa es otra historia".

Zoila cuenta que decidió irse a Estados Unidos donde trabajaban sus hijos, como inmigrantes. Desde su lugar de origen ha habido mucha migración y contactó un "pollero", con él cruzo el desierto. Durante su traslado le dieron a cargar una mochila, sin saber qué contenía. Sin tener otra opción debió cumplir con la encomienda.

"Los polleros a modo de maldad desnudaron al grupo de mujeres con quien iba para verificar que no teníamos más que el "encargo" que ellos nos habían dado".

"Para llegar a Estados Unidos debimos hacerlo cruzando una mochila y nos dijeron que no nos iban a cobrar nada que sólo había que llevar la mochila y que todo iba a estar bien", dice.

Después de un tiempo entendimos que nos habían "agarrado de mulas" porque la mochila contenía droga. "Hoy pienso que posiblemente hubiera podido estar en la cárcel por mucho".

Una vez en Estados Unidos, y tras "todas las complicaciones que enfrenta un migrante", logró establecerse, conseguir un empleo y poco a poco empezó a ganar dinero. "Hoy la vida parece un poco menos complicada que al inicio de mi llegada acá (Estados Unidos). Me casé y obtuve la ciudadanía, "podría decir que estoy mejor, yo soy beneficiaria de los programas del presidente Joe Biden. Acá la pandemia nos agarró fuerte, pero no tanto como en México y otros países en materia económica".

"Veo tanta diferencia. Pero aún así, no me puedo sentir feliz, mis hijos están en México, uno acaba de salir de la cárcel y aunque les mando dinero, la situación es difícil y triste. Acá estoy vendida en el trabajo. Estoy prácticamente todo el día, haciendo comida en un restaurante, para poder tener más dinero que mandar. Que el presidente López Obrador pinte un panorama color de rosa, es falso, detrás de cada dólar que festeja, hay historias de sufrimiento, como la mía. Estoy mejor acá, pero con la angustia de mis hijos, trabajo de sol a sol. No es tan fácil como lo quieren hacer ver", dice.

¿Remesas, un logro?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que en México se logró "un récord histórico" en remesas, lo cual calificó como parte del trabajo de su administración durante la presentación del Tercer Informe de Gobierno.

"Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México", dijo el mandatario.

El pasado mes de julio fue histórico para la entrada de remesas al país, las cuales alcanzaron los 4 mil 540 millones de dólares, un nuevo récord tras 15 meses con una tendencia al alza, según datos del Banco de México.

¿Qué son las remesas?

De acuerdo con Banxico, las remesas son el envío de dinero de aquellas personas que radican en otra nación a su país de origen. En la mayoría de los casos, los depósitos se realizan en efectivo y se envían a parientes cercanos con el objetivo de ayudar en el día a día.

El presidente López Obrador ha etiquetado a los migrantes mexicanos como auténticos "héroes" por la aportación monetaria que hacen para sus familias. "

Sin embargo, en 2016, López Obrador, dijo en Twitter, que una economía "está tan mal" si solo se basa en las remesas.

"Está tan mal la economía que muchas regiones del país solo viven del dinero que envían los migrantes a sus familiares. Benditas remesas", tuiteó.

"Las remesas son esenciales para la economía nacional, siempre lo han sido en el sentido de que sustituyen los recursos que muchas familias no obtendrían en este país por la falta de oportunidades laborales. Pero ahora también lo son porque ya juegan un papel determinante en el equilibrio de las cuentas externas", de acuerdo con Antonio Sandoval, analista económico.

Dio como referencia, un análisis de Franklin Templeton, líder mundial en gestión de activos financieros con más de siete décadas de existencia, que dice que las salidas de capitales de los mercados mexicanos son compensados por el flujo de remesas que mandan los trabajadores mexicanos desde el extranjero.

"Una prueba contundente de lo anterior lo vimos en 2020: Ese año, la salida de capitales foráneos de los mercados nacionales ascendió a 18,500 millones de dólares, como consecuencia de la aversión al riesgo que provocó la pandemia del coronavirus. Sin embargo, dicha salida fue compensada por un flujo de remesas que ascendió a más del doble de lo que sacaron los foráneos del país", dijo.

Según las cifras oficiales, los connacionales mandaron remesas en 2020 por un total de 40,600 millones de dólares, que representan 2.19 veces el monto que sacaron los inversionistas extranjeros de los mercados financieros mexicanos.

























cj