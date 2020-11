Las recomendaciones sanitarias para evitar contagios en el Buen Fin

Ahora que inicia El Buen Fin, las medidas de prevención contra la covid-19 son fundamentales. En el caso de adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, la recomendación es que acudan a la tiendas entre semana y en la mañana, para disminuir el riesgo de contagios, destacó Manuel Ortega Álvarez, titular de la Coordinación de Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En entrevista con La Silla Rota, el especialista señaló que se trata de una responsabilidad de cuidado compartido, tanto de los consumidores como de las tiendas. "Este evento es una buena oportunidad para recordar, repasar, entender y cumplir lo que hemos venido escuchando desde hace ya muchos meses", añadió.

En el caso de adultos mayores, personas con enfermedades como diabetes, hipertensión u obesidad, y embarazadas, que son la población con mayor riesgo de tener complicaciones si se enferman de covid-19, el especialista del Seguro Social indicó que de preferencia hagan sus compras en línea, pero sí decide ir a las tiendas, pueden hacerlo con algunas recomendaciones.

"Si por alguna razón prefieren hacerlo de manera presencial, lo que se recomienda para estas personas es que acudan entre semana y por la mañanas, es la principal razón por la que se prolongó a casi dos semanas el Buen fin, para evitar las aglomeraciones", explicó Ortega Álvarez.

Para los compradores en general, destacó que lo fundamental es el uso correcto del cubrebocas, mantener siempre la sana distancia y si se tiene algún síntoma de enfermedad respiratoria no se debe acudir a las tiendas.

Otra recomendación importante, dijo el especialista del Seguro Social, es que los clientes paguen preferentemente con tarjeta, para evitar el uso de efectivo.

El gel antibacterial se ha vuelto un gran aliado durante la pandemia y tampoco puede faltar ahora que los compradores vayan a las tiendas. En este caso, el doctor señaló que las personas se deben poner gel sí tocaron algunos productos y se van a tocar los ojos, la nariz o alguna otra parte del rostro.

Otra duda común es cuánto tiempo se puede permanecer haciendo compras en una tienda, Ortega Álvarez indicó que debe ser el menor posible, en especial si el establecimiento es pequeño, si hay muchas personas o si no hay una buena ventilación.

Las tiendas también deben cumplir con las medidas de prevención necesarias, como los filtros en su entrada. "Aquí la invitación a las personas es a dejar que se tome la temperatura en la frente, porque ha habido muchas noticias falsas de que puede afectar las neuronas o de que la luz infrarroja puede afectar los ojos y esto es falso.

"El punto es que si no se toma en la frente hay una diferencia de 0.3 y 0.6 grados con otras partes donde la toman, como la mano. Si una persona va con más de 37.5 ya no debería entrar, pero si le toman la temperatura en el dorso de la mano entonces ya no se cumple el criterio", señaló.

Recordó también que el personal de estas tiendas debe tener equipo de protección, que haya barreras físicas en las cajas, y que en los baños de los establecimientos haya jabón y papel.

Ortega Álvarez destacó que en el Seguro Social se lanzó el curso gratuito El Buen Fin en la nueva moralidad, en la plataforma Climss, el cual dura dos horas y brinda las herramientas necesarias para proteger a los clientes.

"Se ha venido dando esta situación, la fatiga por covid, que es este síndrome que están presentando algunas personas que por tanta información llegan como a un hartazgo y ya no quieren utilizar cubrebocas, quieren organizar fiestas y dejar de cumplir con los lineamientos. Eso es exactamente lo que no debemos permitir que pase sí vamos a hacer estas compras", enfatizó.

El especialista del IMSS expresó que la solución contra la covid-19 está en nosotros y que para evitar que aumenten los contagios es fundamental fortalecer el autocuidado para tener un Buen Fin con saldo blanco.

