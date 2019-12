Las marcas que te venden ropa desechable, según Profeco

Bershka, Pull & Bear, Zara, Shasa, Stradivarius, entre otras más, entran en la categoría de ropa fast fashion, que deriva en prendas de vestir que dejan de ser funcionales por la mala calidad de su material, provocando que más ropa sea comprada y desechada con mayor frecuencia, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En la Revista del Consumidor de diciembre, la dependencia aseguró que la durabilidad de la ropa ha pasado de varios años, a tan sólo unos cuantos meses ya que la mayoría de las tiendas que venden estas prendas se confeccionan en países asiáticos con materiales desechables.

Expuso que derivado al modelo de mercado, "al tener tanta ropa basura que es muy difícil reutilizar o darle otro ciclo de uso, ésta llega a los basureros y comparado con las botellas, popotes o platos desechables, pues la historia de la huella medioambiental es la misma".

"Son marcas que en la escala de la economía global basan su modelo de negocio en la rápida introducción de conjuntos de ropa que en lugar de resurtir con el mismo modelo sus anaqueles, introducen un nuevo modelo que sustituye al agotado, cambiando las tradicionales temporadas primavera-verano y otoño-invierno, por periodos de máximo 6 semanas a partir de que las prendas llegan al anaquel", estableció Profeco.

Además aseguró que el calzado es también un componente muy importante de este mundo del fast fashion, debido a que las marcas mencionadas incluyen en su oferta, calzado formal, casual y deportivo, que también es fabricada en manufacturas asiáticas, con materiales sintéticos y muy poca durabilidad, pero con costos bajos y con diseños que fácilmente caducan.

"Es muy importante notar que cuando sufren algún desperfecto, lo primero que se piensa es en tirarlos y comprar otros, puesto que en muchos casos sale más barato eso, que mandarlos reparar, convirtiéndolos en basura y refrendando su carácter de desechable", aseguró.

LAS MARCAS DE ROPA DESECHABLES

Las grandes marcas del Fast Fashion: Bershka, Bestseller, Boohoo.com, C&A, Charlotte Russe, Cotton On, Esprit, Fashion Nova, FIVE FOXes, Forever 21, Gap Inc., Giordano, Guess?, H&M, Mango, Massimo Dutti, Metersbonwe, Missguided, Miss Selfridge, Nasty Gal, New Look, NewYorker, Next, Oysho, Pea-cocks, PrettyLittleThing, Primark, Pull &Bear, Rainbow Shops,Renner, Riachuelo, River Island, Romwe, S. Oliver, Shasa, She ln, Stradivarius, Topshop, United Colors of Benetton, Uniqlo, Uterqüe, Urban Outfitters, Victoria`s Secret, Zaful y Zara.

JGM