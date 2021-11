Las enchiladas salieron caras en la primera quincena de noviembre

Antes, uno preparaba enchiladas para la comida porque son rápidas en su preparación, pero también porque no salía tan caro el menú. Sin embargo ahora, todo está muy caro. Vas al tianguis donde se supone que es más barato y resulta que todo está caro o no hay, como en el caso de los tomates que hay que estarle buscando porque los mismos vendedores dicen que no hay y ni qué decir de lo caro si vas al mercado, dijo la señora Ofelia.

"De un tiempo a la fecha ya ninguna comida es económica, todo ha subido y cada vez el dinero alcanza para menos, no queda otra más que buscarle, y yo estoy pensando en los fines de semana surtir el mandado en la Central de Abasto", comentó

Datos y números

Con base en los últimos datos publicados por el Inegi, México, ¿Cómo Vamos? estimó el semáforo nacional de inflación. De acuerdo con dichos datos, durante la primera quincena de noviembre 2021:

-La tasa anual de inflación fue de 7.05%.

-El semáforo nacional de inflación está en rojo.

- Este es el dato más alto que se registra desde noviembre de 2017.

-La inflación anual continúa por encima del objetivo de Banxico y su rango de variabilidad de 3%

-+/- 1%. El dato de la inflación de la primera quincena de noviembre se registró por arriba del consenso del mercado de 6.8%.

-La trayectoria de la inflación subyacente es muy preocupante; no muestra reacción a los 4 incrementos consecutivos de la tasa de referencia por parte de Banxico.

La inflación general y subyacente sumaron 17 quincenas arriba del límite superior de 4% del Banco de México.

Inflación en energéticos

Para la primera quincena de noviembre 2021, la tasa anual de inflación de electricidad fue de 6.32%, lo que implica que la tasa fue mayor que la del mes anterior.

-Dado el término de tarifas de verano (programa de tarifas eléctricas de temporada cálida) en varias ciudades, la electricidad fue el genérico con la mayor incidencia.

-La tasa anual de inflación de la gasolina magna fue de 13.74%, este nivel es mayor que el mes previo.

¿Qué pasa con el gas LP?

-La tasa anual del gas LP fue de 25.57%, menor que el periodo anterior.

-A pesar de la reducción en la variación quincenal del gas doméstico LP, la estrategia de precios máximos vigente y la operación de Gas Bienestar resultan deficientes para proteger a las familias mexicanas de las presiones de los precios internacionales.

Los especialistas estiman que los energéticos continuarán mostrando alza en sus precios por temas de oferta (cuellos de botella en la producción) conforme se acerca el invierno.

-La situación es una oportunidad para prever y contener los efectos adversos que enfrentarán las familias mexicanas.

Inflación subyacente

Bienes y servicios no volátiles

Inflación no subyacentes

Bienes y servicios volátiles

Los precios de tortilla, huevo, frijol, pollo y jitomate, alimentos que más consumen los mexiquenses han visto un aumento de hasta el 44% en sus precios durante los primeros 10 meses de este año. Lo anterior como consecuencia de una combinación de factores como sequías, la especulación financiera, la sobredemanda y baja producción.

El costo de la canasta alimentaria, la cual comprende productos considerados de primera necesidad para un hogar encareció un 8% en octubre de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

De acuerdo con una encuesta realizada mes con mes por parte de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), ahora los mexiquenses necesitan 1,809.5 pesos para adquirir los alimentos necesarios.

¿Qué alimentos han encarecido más?