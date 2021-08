Las empresas que contratan inmigrantes legalmente en EU

La mayor demanda por mano de obra de migrante en Estados Unidos, principal país de destino de la migración en la región, es uno de los factores que han impulsado el crecimiento en las remesas. Esta mayor demanda se explica principalmente por dos razones: La relativamente rápida recuperación de la economía estadounidense y la relativa escasez de trabajadores en diversos sectores económicos, de acuerdo con analistas.

A este respecto, los estadounidenses están preocupados. Si bien crece, su economía carga con el lastre de restaurantes que no encuentran a quien se encargue de cuidar los jardines, servir las mesas o limpiar los baños. Eso ocurre también en plantas de alimentos procesados o en compañías de seguridad, de acuerdo con Jonathan Ruiz Torre, especialista en economía y negocios.

En su columna en El Financiero escribió que "muchos ciudadanos candidatos a esas plazas siguen encerrados en casa por temor a la pandemia, recibiendo dinero que les da el gobierno mientras están en esa situación. Una gran parte de ellos elige no trabajar, aunque tenga permiso legal de hacerlo".

"El restaurante no consigue gente, no puede ser reabierto y no vende. Casi 10 millones de vacantes siguen sin llenarse y por eso la poderosa Cámara de Comercio de Estados Unidos pide con insistencia una reforma migratoria que permita la entrada de trabajadores temporales extranjeros", dijo.

Destacó que hay visas limitadas, pero disponibles, las cuales son aprovechadas principalmente por 10 empresas para llevar gente legalmente al país:

-Trident Seafoods, una empresa procesadora de pescado basada en Seattle, Washington, cerca de Canadá. Ahora mismo, ofrece decenas de posiciones, desde administración de nómina, hasta la de cocinero en embarcaciones pesqueras.

-Vivint Inc., una firma de seguridad basada en Utah, con ventas por mil 350 millones de dólares al año, que requiere oficiales y técnicos de trabajo en campo.

-Rotolo Consultants, dedicada al mantenimiento de jardines y paisajes

-Obi Seafoods, otra empacadora de pescado

-Progressive Solutions, dedicada a la jardinería.

-ABC Professional Tree Services

-Brightview Landscapes

-Westward Seafoods

-Silver Bay Seafoods

-Unisea Inc.

La lista proviene de la Oficina de Certificación de Trabajo Extranjero, del Departamento del Trabajo de ese país, que contabiliza las visas H2B, para trabajadores no agrícolas temporales.

De acuerdo con Ruiz Torre, la institución procesó en la primera mitad del año apenas 7 mil 061 solicitudes bajo este rubro, que resultan insuficientes a la vista de líderes empresariales.

Los perfiles requeridos están muy claros y las mismas estadísticas verifican que las ocupaciones más populares registradas son las de jardinero, en primer lugar; empleados de parques de diversiones; cortadores de carne animal; trabajadores de limpieza; trabajadores forestales; bodegueros y choferes; albañiles; cocineros y empleados de restaurante. Las compañías del país vecino están sedientas de trabajadores.

¿Oasis en el desierto?

El tema del empleo está en una conflictibilidad en México, Estados Unidos, y en general en todo el mundo, de acuerdo con Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral.

"El golpe de la pandemia nos descompuso las previsiones y lógicamente sí es factible que dentro de alguna estrategia empresarial se estime la pertinencia de llevar trabajadores de México a Estados Unidos bajo la hipótesis de que les cuesta menos, o porque no se encuentra el terreno adecuado dado que no hay control o certidumbre laboral.

Bouzas dijo a La Silla Rota que hay que tomar en cuenta que EU tiene un índice de desempleo muy alto, porque son personas que claramente tienen seguros y coberturas que permiten a los desempleados desairar trabajos que los mexicanos sí aceptan, pero también es una percepción que pudiera pensarse como para pensar que el mercado del exterior se abre generosamente

Consultado respecto a las empresas que están contratando mexicanos, el especialista dijo: "Es una expectativa y especulación de diseño estratégico empresarial y el diseño final lo vamos a tener una vez que la pandemia deje de causar efectos y el trabajo se regularice en términos del T-MEC".

"Ahorita es difícil pensar o decir si se abren LOS mercados en EU como consecuencia de la incertidumbre laboral", dijo.

Destacó que México la mano de obra es más barata y no están claras las condiciones de trabajo en este momento.

cj