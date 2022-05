Las duras verdades que suelta Christian Martinoli sobre la búsqueda del éxito

Christian Martinoli, el exitoso cronista deportivo de TV Azteca reseñó en entrevista su visión de éxito y cómo en la actualidad es difícil la relación en el terreno laboral.

Recordó que en una ocasión después de dar una charla para Vive Sin Drogas de Grupo Salinas, y hablar sobre Maradona y otras personas que han padecido de adicciones, una señora se le acercó para preguntarle sobre su religión.

Al afirmar que venía de una familia católica pero que se autodefinía como "la oveja negra", sorpresa de la señora le hizo lanzar un cuestionamiento: "¿Y cómo es que entonces le va tan bien?".

Martinoli respondió: "¿Sabe por qué me va tan bien? Todo tiene que ver no con la gracia de un ser supremo, sino con el ahínco, las ganas, el orgullo la preparación y el ´puto´ sacrificio".

El cronista deportivo criticó que ahora la mayoría, "no quiero decir que todos", acotó, pero muchos lo quieren todo más sencillo y quieren dinero ya.

Este es el poderoso mensaje de Christian Martinoli para los jóvenes.

La Silla Rota

"No quieren esperarse un segundo, un segundo, no pretenden sacrificar nada y no les puedes hablar levantadito de tono porque es un problemón. Se te vienen encima, te empiezan a decir que eres un bulleador; si es una mujer, un misógino; si eres una persona LGBT, un homofóbico; madre santa, estamos hablando de la chamba, cabrón, no está bien lo que estás haciendo, es así...", destacó en el video

"No, no se puede, hay que tener pinzas, está muy complicado", remató.

Advirtió que hay momentos en que hay que tener sentido común en donde, remarcó, hay que decidir no ser un dictador "pero tampoco tú te pases de lanza, busquemos un justo medio donde podamos encontrarnos; y con base en la calidad sin género, sin bandera y sin religión es lo que dictamina quien puede ser superior a otro en el ámbito laboral".

Para Martinoli es la calidad, no importa lo otro, no me importa religión, color de piel, de dónde vienes, dónde naciste ni qué genero tienes.

"¿Tienes calidad en lo que quieres dedicarte, o no tienes calidad? ¿Tienes ganas de poder trascender en lo que estás haciendo, o no? ¿Tienes capacidad de sacrificio, raciocinio y preparación para hacerlo, o no?", cuestionó.

Y siguió:

"Tampoco te puedes sentir ´Juan Camaney´ por el simple hecho de que ´es que o quiero´, ´a mi e interesa´ pero cuando te das cuenta en la balanza qué es lo que tienes qué sacrificar dices no, eso no; o porque si tienen ganas, pero no desean sacrificar", criticó Martinoli

En ese sentido, Martinoli remarcó que hay quienes quieren todo: "quieren la vida holgada, quieren tener chofer, quieren estar en loe mejores antros, los mejores restaurantes, desveladas con sus cuates, fin de semana en Valle, en Malinalco, en el mame de San Miguel, vamos a Acapulco todo eso les fascina".