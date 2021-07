Las deudas que no aparecen en tu historial crediticio

Consultar tu historial crediticio, al menos una vez al año, es un derecho y obligación que toda persona tiene con la finalidad de conocer su situación financiera.

Si solicitaste una tarjeta departamental o una tarjeta de crédito, has comenzado a crear un historial crediticio. De la misma forma, si tienes un crédito personal, uno hipotecario u otro tipo de crédito, también has creado un historial crediticio.

¿Qué es el historial crediticio?

Es el registro de todas las operaciones relacionadas al crédito que hayas solicitado. El tipo de datos registrados son el número de créditos que tienes contratados, a cuánto asciende la deuda o saldo pendiente de cada uno, cada cuánto pagas tus créditos y si lo haces en forma puntual o no.

Cada una de estas acciones es evaluada. Por ejemplo, si pagas tu tarjeta antes de la fecha límite y liquidas el pago mínimo para no generar intereses, tendrás una buena calificación.

Por el contrario, si tus pagos son tardíos o has sido inconstante con ellos, y abonas menos de las cantidades indicadas en el pago mínimo, tu calificación será negativa.

¿Por qué es importante la calificación del historial crediticio?

La calificación indica si eres responsable y puntual para devolver el dinero que una institución financiera o banco te prestan. Por lo tanto, cuando solicitas un crédito, una tarjeta de crédito o deseas contratar un sistema de televisión de paga o de telefonía celular, el banco o la empresa, solicitan tu historial crediticio para ver tu calificación y determinar si te otorgan o no lo que has solicitado.

Cuando tu conducta ha sido responsable, los banco y las instituciones financieras te otorgan cualquier préstamo que solicites para cumplir con tus deseos y metas. Por ejemplo, los créditos hipotecarios te permiten comprar la casa de tus sueños, los créditos personales, financiar las vacaciones al destino que tú y tu familia anhelan, o comprar ese nuevo coche que tanto deseas.

En el historial aparecen las tarjetas de crédito o departamentales que hayas tramitado, los préstamos solicitados y algunos servicios contratados, por ejemplo, los planes de pago del teléfono o TV de paga.

Entre las principales causas por las que los mexicanos creen tener un mal historial crediticio están:

-No pagar a tiempo una tarjeta de crédito

-Ser aval de un conocido y que éste quede mal

-No pagar a tiempo un préstamo

-No pagar un plan de telefonía celular

Si bien es cierto que todos los adeudos se registran en el Buró o Círculo de Crédito, existen deudas que no se archivan en el historial crediticio, como:

-Crédito de nómina: Cuando un trabajador solicita a la institución o empresa en la que labora un préstamo y éste se descuenta a través de su salario quincenal, mensual o semanal, el adeudo no se ve reflejado en el historial crediticio de la persona. Esto en el caso de que la empresa no funcione como institución crediticia y no tenga ninguna relación con el Buró de Crédito, es decir, no da un reporte de los préstamos que otorga a estas instituciones.

-Préstamos de una casa de empeño: Cuando solicitas un préstamo en una casa de empeño, tienes que dejar un bien como garantía en caso de no liquidar el adeudo. Sin embargo, una casa de empeño no funciona como una institución crediticia, por lo que este tipo de préstamos se regulan de forma diferente y no comparten ningún tipo de datos a las Sociedades de Información Crediticia (SIC)

-Préstamos con familiares o amigos: Al ser personas físicas los prestamistas, ya sean amigos, familiares o conocidos, ellos no tienen ningún tipo de relación o convenio que reporte al Buró o Círculo de Crédito, por lo que este tipo de información no aparecerá en el historial crediticio.

-Adeudos de multas de tránsito: Si cometes una infracción de tránsito y no pagas de forma inmediata la multa, esta deuda no se refleja en tu historial crediticio. El pago de las multas depende de cada estado de la República y, por lo general, el pago del adeudo se debe hacer a la hora de realizar la verificación del vehículo, la sanción por ello muchas veces es pagar una mayor cantidad por las infracciones que tengas.

cj