Las consecuencias de declarar en ceros ante el SAT

Declarar en ceros es un proceso posible ante el SAT, siempre y cuando el contribuyente en todo el año gravable que declare no haya gozado de ningún tipo de ingreso y egreso.

Cuando se presenta una declaración en ceros se vuelve no obligatorio el pago de impuestos, ya que no hubo ningún tipo de concepto por el cual calcularlos. Este tipo de declaración puede ser ejecutada tanto por las personas físicas como morales.

Para Declarar existen una serie de reglas que el contribuyente debe cumplir:

Si se genero al menos un CFDI que demuestre un ingreso, es mejor no presentarla en ceros. Ya que, no será coherente para la autoridad fiscal y puede acarrearte graves y costosas consecuencias, que van desde la defraudación fiscal hasta declaraciones mal hechas, de modo que el fisco podría calificarte como alguien que no cumple sus obligaciones fiscales.

Además, el SAT tiene más razones para cancelar temporalmente el Certificado de Sello Digital (CSD) y justamente declarar en cero teniendo ingresos es causa suficiente para suspender este sello, y si el contribuyente no regula esta situación puede perderlo definitivamente.

Para las personas físicas o morales pertenecientes al sector primario o condicionado, es posible presentar dos declaraciones en ceros consecutivas, es decir, podrán declarar en cero solamente hasta dos veces consecutivas como máximo.

Consecuencias de declarar en ceros

Las consecuencias se fundamentan en una mala declaración en ceros ante el SAT, tal es el caso de aquellas personas físicas y/o morales que no sean del sector primario de la economía y condicionado, que declaren en ceros el total de sus ingresos nominales pero que durante el ejercicio fiscal hayan generado al menos un CFDI (factura electrónica) de ingreso, serán consideradas con una actividad que no le cuadra a hacienda porque el SAT no considerará posible haber hecho al menos una venta sin haber tenido ese ingreso o entrada de dinero.

Si declaras en ceros pero sí hay datos como gastos e ingresos el SAT puede acusarte de:

-Falsear información

-Defraudación Fiscal

-Declaración mal Presentada

-Declaración con Errores

De todos los anteriores el peor es ser acusado de defraudación fiscal, porque si en este caso el fisco encuentra que tenías impuestos a pagar y no los declaraste, deberás pagarlos, pero el asunto puede ir más allá.

El Código Fiscal de la Federación (CFF) dice que la defraudación fiscal es cuando alguien con engaños o aprovechando errores omite por completo o en partes el pago de alguna de sus contribuciones y obtiene así un beneficio que se considera indebido porque lo hace en perjuicio del fisco federal (artículo 108).

Además, el SAT puede restringir el uso del CSD de forma parcial o definitiva, y este sello es importante para llevar a cabo funciones importantes ante el fisco, una de ellas, por ejemplo es la emisión de facturas electrónicas.

¿Cómo aclarar tu declaración en ceros?

Si ya te restringieron temporalmente el uso del CSD para la expedición de CFDI, podrás presentar una solicitud de aclaración conforme a la ficha de trámite 296 que es la aclaración para subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar la causa que motivó que se le haya restringido temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición del CFDI en términos del artículo 17-H Bis del CFF.

Al presentar dicha aclaración es para subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar las causas que motivaron la restricción.

