Las claves para comprender la caída del bitcoin

El valor de las criptomonedas o divisas digitales de las que el bitcoin es el más conocido, ha caído aproximadamente un 80% durante este año, luego de cotizar ventas por 19.783 dólares en diciembre de 2017, además de que en 2018 el mercado global de dicha moneda perdió un valor cercano a los 700 mil dólares.

A raíz de ello, en LA SILLA ROTA te presentamos un listado de las claves que te ayudarán a entender el motivo por las que está cayendo el valor de las monedas digitales:

EL PÁNICO

Aunado a la caída que ha ido acumulando, el pasado domingo la moneda digital no alcanzó un precio 3.50 dólares. Y aunque en los últimos días el valor se recuperó para situarse un poco arriba de los cuatro dólares, no es suficiente para devolver la calma a los inversionistas.

Debido a ello, distintas acciones y divisas se están vendiendo, hecho que refuerza aún más la caída de los precios. Sin embargo, Naeem Aslam, principal analista de mercado de ThinkMarkets recuerda que este tipo de conductas de pánico financiero suelen ir seguidas por alzas.

EXPLOTÓ LA BURBUJA

De acuerdo con Craig Erlam, analista de mercado senior de Oanda, antes de la vuelta a la estabilidad en los precios, se alcanzaría una cotización que se encuentre por debajo de la unidad del dólar, debido al drástico aumento que presentaron las criptomonedas durante 2017

"MINEROS" DESENCANTADOS

Por otra parte, se sospecha que aquellas personas que se dedican a generar nuevos tipo de monedas digitales cuando sus computadores resuelven ecuaciones complejas, los denominados "mineros de criptomonedas", están perdiendo el interés en la creación de las divisas.

En consecuencia, como el valor del bitcoin se determina por la interacción entre la oferta y la demanda, si los mineros detienen la generación de nuevas monedas, el valor de la divisa cae.

Lo cual ocasiona que el mercado pierda la confianza en las criptomonedas.

No obstante, los analistas aseguran que las personas que compraron este tipo de divisas en 2011 a un precio de un dólar, no tendrán problemas financieros; de igual forma quienes vendieron al máximo valor en diciembre de 2017 no tienen nada de qué preocuparse.

