Las 7 compañías avaladas por Cofepris para vender productos con marihuana

El día de hoy en México se registró la liberación del primer paquete compuesto por 38 productos con cannabis (marihuana) por parte de la Comisión Federal para la Protección

contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de los cuales 21 son suplementos, nueve corresponden a cosméticos, seis son alimentos y dos fungen como materia prima.

Durante la presentación, el titular de la dependencia, Julio Sánchez y Tépoz, precisó que a la fecha se recibieron 43 solicitudes, pero solamente 38 productos cumplieron los requisitos y serán comercializados, exportados o importados por siete empresas nacionales y extranjeras.

Las compañías son:



CBD Life

: Empresa con base en San Diego , Estados Unidos creada para combatir problemas como. De acuerdo a la compañía , el objetivo es ser una plataforma para que sus clientes exploren los diferentes aspectos de su salud “y descubran qué áreas creen que pueden hacer cambios positivos para su estilo de vida de auto curación”.

CBD Science: Project CBD es una organización sin fines de lucro con sede en California que se dedica a promover y publicitar la investigación acerca de los usos medicinales del cannabidiol (CBD) y otros componentes de la planta de cannabis. Martin A. Lee es el director de Project CBD y autor de varios libros, incluyendo Smoke signals: A Social History of Marijuana—Medical, Recreational and Scientific y Acid Dreams: The Complete Social History of LSD: The CIA, the Sixties, and Beyond. El directivo también fue cofundador del grupo de medios visuales FAIR.

Por su parte, Fred Gardner, cofundador de Project CBD, trabajó en el comité editorial de Scientific American. Fue editor en jefe de Synapse, el semanario de la Universidad de San Francisco California (UCSF, por sus siglas en inglés), y oficial de la oficina de información al público para el Fiscal de Distrito de San Francisco. Farmacias Magistrales : Esta empresa con base en la Ciudad de México inicia operaciones en el año 2012 al desarrollar una amplia variedad de productos cosméticos y de cuidado personal, entre los que se encuentran productos para la regeneración capilar, vello facial así como cejas y pestañas.

En su página de internet se asienta que se cuenta con una capacidad de fabricación de productos de línea y productos específicos para atender requerimientos médicos tales como soporte químico/ técnico propio; laboratorio de preparación (drogueria); estructura administrativa y comercial y; almacén de insumos para la salud: materia prima, dispositivos médicos, medicamentos, cosméticos y medicamentos controlados.

De las compañías Endo Natural Labs, Med Mex, Aceites Orgánicos de América y Finat México, no se ha encontrado información oficial.