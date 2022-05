Las 6 desventajas de comprar un auto eléctrico en México este 2022

Los autos eléctricos llegaron a México hace algunos años, pero no han sido bien aceptados por los consumidores mexicanos por las desventajas que tienen. (Pixabay)

Aunque los autos eléctricos llegaron ya hace algunos años a México con la esperanza de que fueran aceptados en gran medida por los consumidores mexicanos, esto no ha sido posible por sus altos precios, la falta de cargadores y sobre todo publicidad.

Cabe destacar que, el gobierno federal y los gobiernos locales no han creado las infraestructuras suficientes para alimentar de energía de forma masiva a varios vehículos al mismo tiempo, aunado a ello, los pocos cargadores que hay en la ciudad han sido vandalizados, otros que no funcionan, y otros que de plano ya no existen.

Y es que, en un principio, el auto debe de ser cargado todas las noches en los domicilios o en las oficinas de sus propietarios, pero en muchos casos esto no sucede así, por lo que los propietarios de un auto eléctrico buscar lugares cercanos para cargar sus vehículos y así poder movilizarse en la ciudad.

Además, bien se sabe que este tipo de vehículos, en muchos casos no cuentan con la autonomía suficiente para poder recorrer grandes distancias y tienen que forzosamente hacer paradas intermedias para poder recargar las baterías, aunque no sea en su totalidad.

LAS DESVENTAJAS DE COMPRAR UN AUTO ELÉCTRICO EN 2022

1.- El precio: Su costo aún no está al alcance de la mayoría de los mexicanos, sin embargo, cada vez llegan más y más competidores con ofertas asequibles, como el caso del pequeño vehículo chino por parte de JAC.

2.- Autonomía: Los vehículos de alta gama ofrecen menos de 450 kilómetros, por lo que no es posible llegar a lugares más allá de estas cifras.

3.- Baterías: Se van degradando con cada carga, por lo que tienen un tiempo de vida. Se tienen que reemplazar y el costo es muy alto en cualquier marca y modelo. Asimismo, tampoco existe un plan de reciclado o desecho de baterías, algo que debería de ser considerado desde la misma fabricación del vehículo.

4.- Consumo en época de frío: Es mucho mayor, por lo que se puede correr peligro de que el auto quede totalmente detenido sin que se pueda mover por sus propios medios, esperando a que llegue un servicio de auxilio a rescatarlo.

5.- Cargadores eléctricos: Si no se tiene un estacionamiento propio o se vive en un edificio es casi imposible tener un cargador propio, por lo que tienen que buscar cargadores públicos, algo que por el momento es casi imposible. En México, son muy pocos los cargadores, y muchos de ellos han sido vandalizados o de plano no funcionan.

6.- Tiempo de recarga: Es algo que sigue siendo uno de los principales problemas para un auto eléctrico, sobre todo si no es de alta gama, ya que las cargas tendrían que ser rápidas o ultra rápidas, para que el propietario no espere demasiado tiempo en el lugar.