Las 3 razones por las que el Infonavit puede negarte un crédito de vivienda

Buscas un crédito de vivienda mediante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pero no sabes si éste te será autorizado, aquí te damos a conocer las 3 razones por las que te lo podrían rechazar.

A pesar de que, una de las ventajas del Infonavit es que, aunque tengas un mal historial crediticio, éste no te será negado, lo más probable es que afecte el monto que te prestará.

3 MOTIVOS POR LOS QUE EL INFONAVIT PODRÍA RECHAZAR TU SOLICITUD DE CRÉDITO

1.- Que la vivienda no cumpla con los requisitos del Infonavit

Es importante que la vivienda cuente con los servicios básicos, estar en una ubicación segura, es decir, donde no esté en riesgo de una catástrofe natural.

Además, debe estar inscrita en el Registro Público de la Propiedad y todos los pagos de agua y predial deben estar al corriente.

2.- Que el derechohabiente no cumpla con los requisitos del Infonavit

No tener al menos 1,080 puntos, no contestar el cuestionario API y no haber cursado el taller sin costo en línea "Saber para decidir".

Recuerda que debes proporcionar los datos de dos referencias de personas, tener lo que establece en el programa Hipoteca Verde y firmar el formato que se entregue al recibir su crédito para consultar sus datos en las sociedades de información crediticia.

3.- Casos especiales

El Infonavit podría negarte tu solicitud si tienes un crédito vigente, la subcuenta del Infonavit está ligada dos a más personas con el mismo nombre, si el Número de Seguridad Social (NSS) no existe, y que la subcuenta no tenga saldo.