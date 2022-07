La verdadera razón de Elon Musk para "echarse para atrás" con Twitter

La noticia sobre la compra de la red social Twitter por parte de Elon Musk, considerado el hombre más rico del mundo por Forbes, había causado una gran conmoción en los últimos meses.

El presidente ejecutivo de Tesla y Space, Elon Musk, dio a conocer que extrajo su oferta de 44 mil millones de dólares para comprar Twitter, bajo el argumento de que la empresa de redes sociales no había proporcionado información sobre cuentas falsas en la plataforma.

Las acciones de Twitter cayeron 6% en operaciones posteriores al cierre de sesión en Estados Unidos. En una carta publicada por las autoridades bursátiles estadunidenses (SEC), los abogados de Musk aseguraron que Twitter no respetó sus compromisos asumidos, al no proporcionar –según la misiva– todas las informaciones solicitadas sobre el número de cuentas falsas en la plataforma, lo cual es fundamental para el desempeño comercial de la empresa.

"El señor Musk ejerce (el) derecho de terminar el acuerdo de adquisición y abandona la transacción", indicó sus abogados en una carta a la red social, una copia de la cual fue enviada a la SEC.

Acciones legales

Twitter presentó una demanda contra el multimillonario y empresario Elon Musk para obligarle a comprar la plataforma en los términos acordados, declaró el presidente de la junta directiva de la compañía, Bret Taylor.



"La junta directiva de Twitter se ha comprometido a cerrar las transacciones en el precio y las condiciones acordadas con el señor Musk y tiene previsto emprender acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión", dijo Taylor en un tuit.

Musk ha sugerido que la venta "no puede avanzar" hasta que Twitter demuestra que menos del 5% de sus usuarios son cuentas falsas o de spam. A esto se suma que el empresario ha sido demandado por los inversores de la compañía por supuestamente manipular el precio de las acciones para su propio beneficio.

Pero esto solo ha causado más revuelo sobre la posible compra de la plataforma. Tanto simpatizantes como críticos de Musk han cuestionado su decisión, pues Twitter no es una empresa muy importante en términos de valor de mercado.

La revista The New Yorker incluso aseguró recientemente que Twitter "es un negocio notoriamente disfuncional" y que la red social "no ha conseguido seguir el ritmo de sus competidores, como Facebook y TikTok".

No es sorprendente que una de las preguntas más repetidas sea: ¿por qué Elon Musk quiere comprar Twitter?

¿GENIO VISIONARIO, EN APRIETOS?

Elon Musk es considerado el hombre más rico del mundo. Ha reinventado la industria automovilística, envió cohetes al espacio y subió la mano para comprar Twitter.

Este trance ha provocado que las acciones de Tesla cayeran a su punto más bajo en 11 meses durante la semana pasada, de acuerdo con un informe de Forbes. La razón principal es que los inversionistas de la empresa no están contentos con que Musk esté "distrayéndose" demasiado en Twitter.

El informe señala que el valor de Tesla ha caído a 650 mil millones de dólares, después de llegar a un punto alto de 1.2 billones.

Esto significa que, desde que Musk empezó a trabajar con su trato de Twitter, ha perdido más de 575 mil millones de dólares, una cifra con alta y que podría poner en riesgo los proyectos y ambiciones de la empresa.

EL VERDADERO VALOR DE TWITTER

Ashlee Vance (que escribió el libro Elon Musk: Tesla, SpaceX, y la búsqueda de un futuro fantástico), dice en una entrevista con el medio Politico que la decisión de adquirir la red social "no encaja con las cosas en las que (Musk) ha estado trabajando durante los últimos 20 años".

"En los últimos años, ha quedado claro que maneja Twitter de una manera diferente a la de cualquier otro empresario o figura de su talla", agrega Vance. "Se ha convertido en una herramienta que se utiliza para sus empresas, pero también para su marca. Y parece que se ha enamorado del servicio".

Pero no es una jugada nueva en el mundo de la información. La posible compra de Twitter por parte de Musk ha recordado al acuerdo firmado por el magnate Rupert Murdoch para comprar el New York Post en 1976 y The Wall Street Journal en 2007.

"Apunta a adquirir un tipo diferente de poder: controlar uno de los megáfonos más grandes del mundo y la capacidad de imponer su ideología libertaria sobre cuestiones de moderación y desinformación", advirtió Brad Stone en un artículo de Bloomberg.

El director ejecutivo del Centro de Medios Sociales y de Política de la Universidad de Nueva York, Zeve Sanderson, también considera que el valor de la red social en cuanto a la agenda informativa es uno de los atractivos de Twitter para Musk.

Sanderson señala que Twitter es una de las plataformas más utilizadas por periodistas, activistas y hasta políticos, recordando que ha sido la red social favorita de figuras como el expresidente estadounidense Donald Trump.

"Ahora, la persona más rica del mundo -que ya era uno de los usuarios más influyentes de Twitter- estría a cargo de esta plataforma, lo que le da un rol descomunal en la conducción de la narrativa de la élite", afirma en entrevista con La Silla Rota.

Por su parte, el Gerente de Análisis de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), Radamés Camargo, asegura que la relevancia de Twitter deriva de su constitución como canal de comunicación social y de difusión informativa oportuna. Además, con la función de Spaces, se ha convertido en una plataforma de discusión de temas de importancia nacional y mundial.

TWITTER, ¿REALMENTE DOMINA LA CANCHA DIGITAL?

Los usuarios dependen cada vez más de las herramientas digitales para tener acceso a la información. Un estudio publicado por Pew Research en enero del año pasado muestra que el 86% de los adultos estadounidenses obtienen las noticias "a menudo" desde sus teléfonos, tabletas o computadoras.

Pero ¿cuál herramienta es más útil para este propósito? ¿Y qué valor pueden tener por esta razón?

El 68% de las personas encuestadas dijeron que consultan sitios o aplicaciones de noticias "a menudo" y "a veces" para mantenerse informados. Mientras tanto, el 65% dijo usar motores de búsqueda (como Google), el 53% aseguró utilizar las redes sociales y el 22% mencionó escuchar podcasts.

"En el proceso de uso de las redes sociales para obtener información, la gente suele participar en la creación de su identidad social y política", explica Sanderson. "Sin embargo, al utilizar los motores de búsqueda, no existe una dinámica social: casi nunca tenemos una relación con la persona que ha producido la información".

Por esta razón, el experto asegura que el proceso de obtención de información nos impacta de diferentes maneras en las redes sociales y en los motores de búsqueda. Además, es difícil hacer una comparación entre redes sociales como Twitter y herramientas como Google porque son muy distintas entre sí.

"No estoy seguro de que Twitter o Google dominen el terreno de juego digital, ya que hay otras empresas importantes (Meta, Apple, Microsoft) que compiten en áreas fundamentales", agrega Sanderson.

Pero el director del Laboratorio de Tecnopolítica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Ángel Hurtado Razo, considera que "Twitter domina la cancha en la conversación digital por dos características principales: es un medio de comunicación veloz y corto".

"Con 280 caracteres y el uso de metadatos como el uso de hashtags, cualquier tema se puede volver tema de conversación y una tendencia", agrega.

El especialista, que se define como "estudioso de las benditas redes sociales", destaca que en esta plataforma se generan tendencias de ciberactivismo, como #132 y #MeToo, pero también en temas económicos y políticos.

"La eventual compra de Twitter por parte de Elon Musk conllevará a ciertas transformaciones, como en cualquier otra operación, como cuando Google compró YouTube, por ejemplo", dice Hurtado Razo.

Aunque aún la compra está por verse: la cifra de bots en la red social podría ser hasta del 20%, lo que pone en evidencia "la crisis de usuarios" que existe en Twitter.

"La propia empresa habla de un universo de 400 millones de usuarios, por lo que aproximadamente 80 millones serían bots", señala el experto.

LOS CAMBIOS PARA LA PLATAFORMA, ¿QUÉ SIGNIFICAN PARA LOS USUARIOS?

La noticia sobre la compra de Twitter ha mantenido en vilo durante días a los usuarios de la plataforma. ¿Cuáles son los cambios principales que podrían llegar?

El coordinador de la Licenciatura en Inteligencia de Negocios e Innovación de CETYS Universidad (Campus de Mexicali), Armando Reyna Ballesteros, explica que la compra ha polarizado a los internautas: ha generado opiniones a favor y en contra, así como especulaciones respecto a las libertades, restricciones y la permisividad sobre el discurso público que podrían suscitarse en la plataforma.

Musk ha criticado Twitter en varias ocasiones, especialmente en cuanto a temas de libertad de expresión, como su política de moderación de contenidos y la práctica de suspender a usuarios que incumplen con frecuencia las normas de la plataforma.

Por esta razón, podría intentar hacer cambios significativos en estas áreas. Sin embargo, Sanderson señala que "es mucho más fácil decir que quieres menos moderación de contenidos cuando no estás al mando".

Reyna Ballesteros agrega que, dentro de la moderación de contenidos, permanece la posibilidad de que Twitter esté ahora sujeto a "los caprichos, reglas y manipulaciones de una persona que posee una inmensa habilidad y el poder para desplegar sus capacidades de injerencia en asuntos de cualquier ámbito".

"Con estándares menos estrictos en la moderación de contenidos, se podrían favorecer intereses, promover contenido de odio, el acoso y la desinformación, amenazando el pluralismo y las libertades de prensa", agrega el experto.

Reyna Ballesteros también señala que la compra abre la posibilidad de hacer realidad la intención de retirar a Twitter de la bolsa y convertirla en una empresa privada.

"En términos simples, el también CEO y propietario de Tesla será ahora el único dueño de la empresa de microblogueo, desplazando su antiguo esquema de consejo de accionistas y llevándola a una situación que podría centralizar y poner en duda las libertades y restricciones de las que ahora dispone la plataforma", explica.

LAS POSIBLES VENTAJAS

En contraparte, también se podrían atender de mejor forma los grandes males y problemas que la acompañan; por ejemplo, las cuentas falsas automatizadas, los bots, el spam y todo tipo de contenido malintencionado.

El periodista Miguel Henrique Otero escribió en una columna para La Silla Rota que, si Musk cumple con por lo menos algunas de sus promesas para terminar con estos problemas, "habrá dado un primer paso muy importante para limitar la acción corrosiva de los enemigos de las libertades".

¿Se pone en riesgo la libertad de expresión? Se podrían observar mejoras significativas en la plataforma, se abrirán al público los algoritmos, será más abierta a los contenidos y menos restrictiva respecto al bloqueo de cuentas, mejorando su funcionamiento en general.

Sanderson recuerda que Musk ha hablado de darle a los usuarios una mayor visión del algoritmo que utiliza Twitter y mayor transparencia sobre cómo la red social decide qué contenido mostrar a diferentes personas.

"Esto sería, sin duda, un avance positivo en términos de transparencia de la plataforma, pero uno se pregunta cómo se sentirá respecto a la propiedad intelectual, como los algoritmos, una vez que sea dueño de la empresa", asegura.

Sin embargo, agrega que es demasiado pronto para saber los cambios que Musk realmente llevaría a cabo y el efecto que esto podría tener para los usuarios.

Ante las posibilidades, Reyna Ballesteros considera que "lo que queda claro es que Twitter ya no será el mismo, en un entorno en el que las plataformas tecnológicas juegan un rol fundamental, tienen una responsabilidad y para las cuales las regulaciones son importantes porque respaldan las libertades, pero también limitan los abusos".

