La tendencia detrás del éxito de Marvel y otras grandes compañías

El estar laborando dentro de cualquier empresa, en cualquiera de los puestos que esta ofrezca, no es garantía de éxito para los trabajadores. Ello requiere de ardua disciplina a través de los años, sin embargo implica resistir los embates de la presión y el estrés.

No obstante, existe una tendencia en el ámbito corporativo para asegurar que tengas éxito, al igual que los empleados de Netflix, Amazon, Apple, e incluso Marvel, de acuerdo con el autor David R. Hamilton.

En el libro “Como tu mente puede curar tu cuerpo (How Your Mind Can Heal Your Body)” Hamilton aconseja inscribirse a una clase de meditación, una buena. En segunda instancia menciona la lectura de un libro y por último recomienda poner atención a nuestra respiración al menos durante 10 minutos.

Esta tendencia basada en la meditación como herramienta antiestrés ha llegado a ser conocida como “corporate meditation”, meditación corporativa en español.

LOS RESULTADOS HABLAN

La plataforma Berkeley Greater Good y Aetna señala que las empresas que han incorporado esta práctica lo han visto reflejado en sus ganancias, las cuales en promedio incrementaron en tres mil dólares por empleado.

Por su parte, Google ha creado Search Inside Yourself Leadership Institute para ofrecer a sus empleados programas de reducción de estrés, con los que promete mejorar la concentración, así como aumentar el desempeño laboral. Se añaden cambios positivos en las relaciones interpersonales de los trabajadores.

De acuerdo con la compañía digital, tanto neurocirujanos como especialistas en la meditación de conciencia plena han determinado la línea de los programas ofrecidos en el instituto. Google ofrece a otras empresas tomar estos programas y emite certificados en la materia.

En tanto, la compañía fundada por Steve Jobs y Steve Wozniak ha incorporado la práctica denominada “mind technology”, con la que se puede desarrollar la mente creativa de los empleados, en beneficio de la claridad en los resultados dentro de Apple.

EL SECRETO DE MARVEL

En este sentido, la creadora del universo cinematográfico de superhéroes más exitoso de los últimos años, afirma que la meditación trascendental es de gran ayuda al momento de la filmación de las películas, desde la etapa de planeación. Sobre todo para mitigar la presión saber administrar bien los tiempos de la producción.

Los ejecutivos Louis D’Esposito, copresidente de Marvel junto con Kevin Feige, y Stephen Broussard, vicepresidente, cuentan con una certificación para meditar.

