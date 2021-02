La Reserva Federal de EU abre la puerta para rebaja de tasas de interés

Empeoran las perspectivas económicas debido a tensiones comerciales y debilidad global, dice Jerome Powell



WASHINGTON.- El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, advirtió este miércoles sobre el empeoramiento de las perspectivas económicas en Estados Unidos debido a las "tensiones comerciales" y la "debilidad global", en una señal clara de la posibilidad de un recorte de tipos de interés a finales de mes.

"De acuerdo a los últimos datos y otros acontecimientos, parece que las incertidumbres en torno a las tensiones comerciales y las preocupaciones sobre la fortaleza de la economía global continúan pesando sobre las perspectivas" del país, afirmó Powell en su comparecencia semestral ante el Congreso.

Al panorama económico menos optimista, agregó que el crecimiento de la inversión empresarial se ha "frenado notablemente" y que "el impulso económico parece haberse ralentizado en algunas grandes economías extranjeras", por lo que "esa debilidad podría afectar a la economía nacional".

Por ello, y al igual que hizo el pasado mes de junio, Powell afirmó que el banco central "actuaría como sea apropiado para sostener la expansión".

También comentó la baja inflación, cuyas presiones aseguró están "controladas", y recalcó el buen comportamiento del mercado laboral, con un índice de desempleo que sigue en mínimos de hace casi 50 años, en el 3.7%.

Los mercados interpretaron su intervención como un indicio claro de que la Fed pueda llevar a cabo una posible rebaja de los tipos de interés, actualmente entre el 2.25 y 2.5%, en su próxima reunión del 30 y 31 de julio.

Esta sería la primera bajada del precio del dinero en Estados Unidos en más de una década.

"Un recorte en julio es casi una certeza. La fortaleza del dato de generación de empleo de la pasada semana llevó a algunos a pensar que la Fed podría parar para pensar. Pero es claro tras el testimonio de Powell que no lo harán", sostuvo James McCann, economista del fondo de inversión Aberdeen Standard, en una nota a clientes.

La Bolsa de Nueva York comenzó la jornada luego de cuatro días en verde con un récord histórico en el S&P 500, por primera vez en la historia por encima de los 3,000 enteros y con ganancias récord en los otros dos índices, el Dow Jones y el Nasdaq.

La intervención de Powell se produce a la vez que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado sus críticas y elevado la presión sobre el banco central al insistir en que debería reducir el precio del dinero para apoyar la actividad económica en Estados Unidos.

De hecho, se ha rumorado que Trump ha llegado a plantear la posibilidad del despido de Powell, algo sin precedentes en la historia de la Fed.

"Desde luego que no lo haría. Mi respuesta sería no (...). La ley me da claramente un mandato de cuatro años", afirmó Powell ante las preguntas directas de la congresista demócrata Maxine Waters, que le planteó si aceptaría renunciar al frente de la Fed en caso de que Trump se la ordenase.

Trump ha urgido al banco central a reducir los tipos de interés para avivar la actividad económica, unas declaraciones poco habituales en Washington, ya que tradicionalmente el Ejecutivo ha respetado la independencia del organismo encargado de dirigir la política monetaria del país.

Curiosamente, Powell fue designado por el propio Trump a comienzos de 2018, y su mandato concluye en febrero de 2022.

Este martes, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, recalcó que no se está haciendo "ningún esfuerzo" para sacar del cargo al jefe de la Fed y afirmó "inequívocamente, que en el momento actual, (Powell) está seguro".

Ahora que la postura de ambos da señales de converger no parece el momento apropiado para avivar las tensiones.

LAS ACTAS

La Reserva Federal (Fed) se inclinó en su pasada reunión, en junio, por un recorte de tipos de interés en Estados Unidos de mantenerse la debilidad económica y las dudas comerciales mostradas por los últimos indicadores, en una nueva muestra de la cercanía de una rebaja del precio del dinero.

"Muchos juzgaron que haría falta una expansión monetaria adicional en el corto plazo si estos recientes acontecimientos se prueban como sostenidos y continúan pesando sobre las perspectivas económicas", señalaron las actas de la reunión de política monetaria de junio, que fueron divulgadas este miércoles.

El encuentro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en inglés) tuvo lugar el 18 y 19 de junio.

En concreto, los gobernadores regionales de la Fed subrayaron que algunos sectores, especialmente el manufacturero, han frenado la inversión y las contrataciones debido a la persistente incertidumbre sobre las disputas comerciales, a la vez que advirtieron que la debilidad global ha ralentizado las exportaciones estadounidenses.

La Fed presentó en junio sus nuevas proyecciones, en las que dejó sin cambios el crecimiento estimado para este año en el 2.1 % y el 2 % en el próximo, por debajo del 2.9 % registrado en 2018.

Sí que modificó las de inflación, al rebajar la evolución de precios al cierre de 2019 del 1.8 % estimado hace tres meses al actual 1.5 %, por debajo del objetivo del organismo del 2%.

JGM