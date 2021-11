La receta para deducir los gastos médicos ante el SAT

En la deducción de Gastos Médicos Mayores se incluyen los recibos médicos que dan los particulares, los hospitales, los análisis clínicos, laboratorios médicos, radiografías y estudios que se realizan los contribuyentes. Incluso si una persona paga de manera independiente el Seguro Social.

Todos los gastos realizados en el hospital entran como deducibles. Enfermeras, prótesis, sueros, habitación, oxígenos, medicamento, siempre y cuando se compre en el propio hospital.

Los medicamentos que compres después de la intervención en una farmacia de cadena no se incluyen en la deducción. Para deducir debes comprarlo en el hospital y desglosarlo.

¿Cómo hacerlos válidos?

De acuerdo con especialistas en temas fiscales se tienen que cumplir ciertos requisitos para hacer válidos estos beneficios.

No hay tope en lo que se refiere a los gastos médicos. Se incluyen honorarios médicos y dentales cueste lo que cueste. También se incluyen los gastos hospitalarios efectuados por el contribuyente para él, su cónyuge, siempre y cuando no reciba un ingreso superior al salario mínimo anual, los hijos y los padres .

Por lo que, cuando vayas al médico particular, independientemente de que tengas o no seguridad social, no se te olvide pedir tu recibo de honorarios .

¿Y los lentes?

Una de las cosas que casi nadie deduce son los lentes. Una gran parte de la gente desconoce que son deducibles hasta por 2,500 pesos por ejercicio fiscal. Si se cambian al año entrante se vuelven a deducir.

Uno de los requisitos es que dentro de la orden de compra del médico vengan las características específicas del tipo de lente . Después de que el médico dio las especificaciones y el laboratorio los hizo, en la factura tienes que pedir que pongan las características específicas que pidió el médico, además de que debe venir la cédula profesional del especialista que dio la receta específica.

Servicios

Entre los servicios que se pueden deducir se encuentran:

1. Gastos realizados en un hospital.

2. Gastos de enfermeras.

3. Prótesis.

4. Sueros.

5. Habitación.

6. Oxígenos.

7. Medicamento, siempre y cuando se compre en el propio hospital.

8. Póliza de gastos médicos mayores.

Los contribuyentes que pueden obtener el beneficio son cuatro:

1. Asalariados.

2. Servicios profesionales.

3. Arrendador.

4. Actividad empresarial.





















































cj





























cj