La razón por la que estaría en juego la reputación de Nike

Un escenario como el clásico del básquetbol colegial de Estados Unidos –mismo que se disputan las universidades de Duke y Carolina del Norte- puede ser la plataforma de despegue perfecta para la carrera de una joven promesa del deporte, como Zion Williamson.

Por lo que una falla como la ocurrida la noche de este miércoles al novato estrella de Duke, en la que la suela de su zapato modelo Nike PG 2.5 se desprendió ante la presión de la pierna del jugador con la duela, tan sólo a 36 segundos de haber iniciado el encuentro; puede representar una caída en la reputación de una marca de la talla de Nike.

Tras la lesión que derivó del incidente de Williamson, las acciones de la fabricante de ropa deportiva fueron a la baja dentro de la bolsa de valores de Nueva York. Durante los primeros minutos de este 21 de febrero las bajas registradas alcanzaron un 1.2%.

De acuerdo con la firma de análisis financiero Llorente & Cuenca, el 80% del valor de una marca se relaciona directamente con la reputación de marca. Por lo que es indispensable una buena imagen en todos medios, incluyendo las redes sociales, plataforma en la que se expandió la noticia de la lesión de la estrella de la Universidad de Duke.

Michael Jordan y su inolvidable vuelo

La zapatilla rota de que le ha valido al jugador un esguince en su pierna izquierda es del mismo modelo que ha sido utilizado por Paul George, figura de la NBA.

Cabe destacar que entre los asistentes al juego –quienes presenciaron la victoria de Carolina del Norte por un marcador de 72-88- se encontraba el expresidente de Estados Unidos Barack Obama.

Luego de que se hiciera viral la lesión de Zion, una cuenta de Puma, marca rival de Nike, publicó u tuit en el que refería que el hecho no hubiera pasado si el jugador vistiera unos tenis de la competencia. La publicación fue borrada posteriormente, pero usuarios de internet lograron obtener una captura de pantalla antes de que sucediera.

Por su parte, Nike ha dicho que se llevará a cabo una investigación para esclarecer qué fue lo que ocasionó el accidente.

Asimismo, la firma manifestó su preocupación por la salud de Zion Williamson, además de desearle una pronta recuperación.

El especialista deportivo Darren Rovell no descarta la posibilidad de que exista una demanda por parte del joven jugador. "Aun cuando por acuerdo a los jugadores les es pedido usar los zapatos (de cierta marca), técnicamente no es parte del contrato, por lo que el jugador no renuncia a su derecho a demandar por la lesión.

Most Nike contracts waive liability from school. But even though players are required to wear the shoes per the agreement, they are not technically part of the contract so they don´t waive their rights to sue for injury.