''La odiaba con toda mi alma'', de esto se arrepiente Elías Ayub, yerno de Slim

"Me arrepiento de haber sido tan mal estudiante, te lo tengo que decir, me arrepiento porque, aunque muchas veces parece que te están enseñando cosas que nunca vas a usar en tu vida, y que muchas veces parece que estás perdiendo el tiempo, y luego eres tan arrogante que crees que eres tan listo para no necesitarlas, entonces por eso sí me arrepiento un poco".