La industria del videojuego, negocio de 32 mil 262 mdp en México

La industria del videojuego ha tomado un nuevo impulso tras el confinamiento obligatorio por la llegada de la pandemia del coronavirus al mundo, pues en comparación al 2019, este año las descargas de videojuegos incrementaron.

En México, de acuerdo con la consultora The Competitive Inteligence Unit (CIU), esta industria que ha mostrado un crecimiento constante, dejó 32 mil 262 millones de pesos en México, en 2019.

En 2019, Tencent facturó $19,733 millones de dólares, encabezando así el top 10 de las principales empresas de videojuegos.

La industria de los juegos ha facturado 120 mil 100 millones de dólares (alrededor de 107.490 millones de euros) en 2019, lo que supone un 3 por ciento más que la cifra del año anterior, siendo Fortnite el videojuego que más beneficios ha generado.

En la lista detrás de Tencent le siguió la famosa empresa Sony, quien facturó $14,218 mdd y en tercer lugar se encontró Microsoft con $9,754 mdd facturados.

Mientras que por debajo de ésta última destacó el gigante tecnológico Apple tras facturar en 2019 $9,453 mdd; en el quinto lugar Activision Blizzard ($6,892 mdd); sexto lugar Google con $6,497 mdd; séptimo lugar NetEase ($6,177 mdd) y octavo lugar lo ocupó EA al facturar $5,294 mdd.

En los últimos lugares del ranking, se encontró Nintendo ocupando el noveno lugar con $4,288 mdd facturados, mientras que el último lugar se lo llevó Bandai Namco con $2,741 mmd.

Por otra parte, según Statista, el país que lidera la industria del videojuego es China al facturar $40,854 mdd, detrás de éste va Estados Unidos con $36,921 mdd facturados.

En la lista sigue Japón ($18,638 mdd); Corea del Sur ($6,564 mdd); Alemania ($5,965 mdd); Reino Unido ($5,511 mdd) y Francia ($3,987 mdd).

También destacan en la lista, Francia con $3,987 mdd; Canadá ($3,051 mdd); Italia ($2,661 mdd) y España ($2,656 mdd).

APROVECHA LA PANDEMIA

¿Hace dos años te hubiera llamado la atención un videojuego cuya premisa es descubrir al impostor o asesino entre una tripulación de 10 jugadores? pues 60 millones de personas tampoco. Among Us vio la luz del mundo el 15 de junio de 2018 pero tuvo que ocurrir una pandemia en 2020 para que los usuarios de los llamados teléfonos inteligentes voltearan a ver este desarrollo de la firma Innersloth que ya ha superado los 85 millones de descargas en su versión

Con cientos de miles de personas confinadas a causa de la pandemia del coronavirus, este videojuego ha alcanzado las 60.4 millones de descargas para su versión de dispositivos Android, mientras que desde la App Store de Apple se registran 26 millones, publica La Vanguardia con datos de Sensor Tower.

La versión para iOS, no obstante, ha resultado más redituable para la compañía, pues ha significado el ingreso de 1.9 millones de dólares, contra el 1.3 mdd generado por la versión Android.

Estos 3.2 mdd provienen en su mayoría de la compra del contenido adicional llamado Mini Crewmate Bundle.

EL FENÓMENO PANDÉMICO

Durante agosto las descargas de Among Us para dispositivos móviles incrementaron un 661 por ciento respecto al mes anterior de julio, con lo que se sumaron 18.4 millones downloads.

Entre los primeros 15 días de septiembre las nuevas instalaciones en smartphones aumentaron 127% respecto a agosto, es decir, se descargó 42 millones de veces más.

70% por ciento de las descargas totales del videojuego, se realizaron en mes y medio.

Pero, no sólo incrementó en la demanda, sino también en las visualizaciones a través de plataformas de streaming y vídeo como Twitch o YouTube. Desde hace semanas, este juego programado por un pequeño equipo de tres personas en Estados Unidos se codea con Fortnite, League of Legends y Call of Duty en número de espectadores y ninguno de los creadores de contenido de más renombre, desde Rubius a Ibai, ha querido perdido la oportunidad de jugarlo.

Tal como ha explicado Forest W., uno de sus creadores, el juego se publicó originalmente para móviles a mediados de 2018, pero su éxito no se concentró en países de habla anglosajona, sino en países como Brasil, Corea y la región de Oriente Medio. Más tarde en febrero de 2020, la plataforma de juegos para ordenador Steam llegó a un acuerdo con Innersloth para destacar el juego en su tienda, algo que encarriló el éxito que Among Us ha acabado teniendo en los últimos meses.

