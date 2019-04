La guerra por la música streaming

REDACCIÓN 07/04/2019 11:27 a.m.

Desde febrero pasado, Apple Music ha sobrepasado por dos millones de usuario que pagan por ser suscriptores al gigante de la música por streaming, Spotify, la cual registra 26 millones de usuarios premium.

Acorde con The Wallstreet Jornal, en cuanto a los suscriptores que no pagan, Spotify aún es el líder, sin embargo estos usuarios no aportan la misma remuneración que los que sí pagan. Cabe destacar que Apple no dispone de una versión gratuita de su plataforma de streaming.

Por su parte, Spotify ha interpuesto una controversia en Europa, arguyendo que Apple, injustamente, explota su tienda en línea para llevar a los usuarios de Iphone hacia sus servicios de música.

Al respecto, la compañía fundada por Steve Jobs niega lo referido por la firma sueca, pero una de sus principales estrategias de negocios ha sido aumentar sus servicios de suscripción en las ventas de iPhone.

Para contrarrestar el impulso de Apple, esperado desde hace seis meses por la compañía estadounidense, Spotify ha lanzado varias promociones, además de que se ha aliado con la plataforma Hulu, para ampliar su espectro hacia música de bajo precio así como servicio de video por streaming.

