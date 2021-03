La guerra de promociones en hoteles y boletos de avión

La manera de viajar ha cambiado, y la "lucha" por ganar pasajeros y visitantes se centra en una "guerra de precios" con atractivas ofertas y medidas de sanidad que buscan favorecer a todos: a los viajeros, las aerolíneas y los lugares de alojamiento.

Por ejemplo, Volaris ofrece descuentos hasta 80% por venta de aniversario; Vivaerobus ofrece vuelos desde 29 pesos; Aeroméxico oferta vuelos redondos hasta por 600 pesos, pero aclara que las tarifas no incluyen el cargo por Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

Y es justo en el cargo por la TUA donde está el costo elevado de los boletos de avión.

Cuando compras un boleto hay un cargo que se llama TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto) que es un impuesto que los pasajeros pagan desde el año 2000 por los servicios que reciben cuando vuelan desde un aeropuerto mexicano: desde los baños de la terminal hasta los filtros de seguridad.

Cuando pagas un viaje redondo pagas el cargo dos veces. Las aerolíneas lo recaudan durante el cobro de cada pasaje y puede representar hasta más de la mitad de su precio.

La TUA la establece cada aeropuerto, conforme a las bases de la Ley de Aeropuertos. Hasta el año pasado, la TUA que se cobró en las instalaciones de Aeropuertos y Servicios Auxiliares fue de 223 pesos en promedio para vuelos nacionales, y de 19.62 dólares para internacionales, siendo la tarifa más baja en ambos segmentos, y que asciende hasta una media de 461.2 pesos y a 42.3 dólares.

Cada vez son más las opciones que ofrecen para pagar tu boleto, una vez reservado, como tiendas de conveniencia, incluso si tienes cuenta de servicios de pago como Paypal, por ejemplo, es posible hacerlo por esa vía.

MÁS CUIDADOS MÁS SANOS

Ahora la competencia por los clientes, también está enfocada en los temas de sanidad, por la pandemia del coronavirus.

En todas las aerolíneas es obligatorio el uso de cubrebocas toda la duración del vuelo; toma de temperatura; tapetes antibacteriales; sanitización de aviones y mostradores.

Coinciden en que el personal de cabina usa cubrebocas, caretas, y guantes. Durante el vuelo se ofrece constantemente gel antibacterial a los pasajeros.

También ofrecen renovar el aire en cabina cada 3 minutos con filtros de alta tecnología "que se utilizan en quirófanos de hospitales".

Además de un sistema de circulación y distribución de asientos hacia enfrente que hace más seguro y limpio para viajar.

También si viajas Estados Unidos, ofrecen el servicio de la prueba de covid-19 "rápida, de bajo costo y te la puedes hacer en el aeropuerto". Cuentan con convenios hasta con 6 laboratorios.

Los costos de la prueba de antígeno varían entre 300 y 600 con resultados en solo 15 minutos.

Una oferta con la que Vivaerobus quiere ganar terreno a sus competidores es que ofrece la libertad de realizar cambios de fecha en los vuelos totalmente gratis, sin costo adicional y sin cargos extras. Lo único que deberás cubrir es la diferencia de tarifa en caso de existir.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Si no vas a documentar no es necesario pasar a mostrador, descarga via app tu pase de bordar ahorras tiempo. El uso de la tecnología en los tiempos del coronavirus se ha vuelto fundamental.

HOSPEDAJES

En los hospedajes las ofertas se centran en compras anticipadas y en promociones de meses sin intereses y la opción de cancelación gratis si se tienen que hacer cambios.

También se ofrecen empaquetamiento de servicios o servicios todo incluido.

Los hoteles todo incluido o "all inclusive" se han vuelto la opción preferida de muchos viajeros, y son elegidos en algunas ocasiones por la comodidad y otras veces por el precio; ¿Qué conviene más un hotel sin alimentos o todo incluido? depende lo que quieras hacer en tu viaje.

A la hora de viajar, uno de los mayores gastos es el alojamiento. Actualmente, los hoteles ya no son la única opción para hospedarte, también está Airbnb, sitio en el que las personas publican anuncios para compartir su casa, departamento, villas y otros espacios únicos.

De acuerdo con Fineiro, la aplicación de finanzas personales, Airbnb sale mucho más barato en las ciudades más turísticas del país. En promedio, puedes ahorrar desde 50% y hasta 74% en alojamiento si te quedas en un Airbnb.