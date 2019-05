La empresa en que trabajas podría buscar influir en tu comportamiento

REDACCIÓN 09/05/2019 04:16 p.m.

Dentro del contexto reciente en el que las empresas ofrecen flexibilidad en sus prestaciones y beneficios, este tipo de medidas podrían ser usadas en contra de los empleados.

El llamado "capitalismo de bienestar" es el modo en que se utilizan beneficios como servicio médico, vacaciones y hasta comida gratis a favor de la empresa, ya que el empleado muchas veces se ve obligado a modificar sus comportamientos para no tener que renunciar a sus prestaciones.

Puede que cuando pienses en compensación, lo hagas en términos de salario por hora. Las empresas la ven de otra forma", apunta Elizabeth C. Tippett para BBC Mundo.

Es común que las compañías piensen en términos de "compensación total", donde incluyen desde comisiones, bonos, y la opción a tenencia de acciones; hasta seguro médico y vacaciones.

"(Los abogados) agregamos toda clase de políticas y restricciones a esos beneficios para influenciar la conducta del empleado. El objetivo generalmente suele ir desde una meta modesta como conseguir que trabajes más duro hasta hacer que irte a la competencia sea doloroso", dice Tippett.

Por ejemplo, empresas como Facebook, Dropbox y LinkedIn han ofrecido comida gratis, pero no necesariamente para el bienestar del empleado. Es para el balance. Y si tu empleado ofrece gimnasio, lavandería o -esperemos que no- una cabina para siestas, no asumas que es un acto de caridad. Como observó Spencer Rascoff, ex director ejecutivo de Zillow, los beneficios de este tipo significan que "se espera que los empleados trabajen muchas horas y que no se vayan de la oficina muy seguido".

De acuerdo con la especialista, esta es una forma de animar a los empleados más codiciados a quedarse horas extras en la empresa. Como ejemplo se pone el lento merecimiento a días de vacaciones por parte de los nuevos empleados.

Los beneficios, en particular aquellos que los trabajadores consideran necesarios o excepcionalmente valiosos, permiten a los empleadores vigilar al personal y exigir cambios en el comportamiento de formas en las que no podrían solo con amenazas".

Otro aspecto del que hay que tener cuidado es del ofrecimiento de contar con un celular o laptop de la empresa, ya que implícitamente se pone sobre la mesa el acuerdo de que debes estar disponible todo el tiempo, a lo que se puede sumar que la compañía quiera tener acceso a la información que tienes en dichos dispositivos. Misma que, técnicamente, pertenece a la empresa.

Algo similar pasa con los seguros médicos, ya que muchas veces son las empresas quienes seleccionan el centro médico en el que debes atenderte.

Con información de BBC Mundo



