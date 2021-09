"La crisis y las restricciones nos orillan a la informalidad, no hay de otra"

"La clientela ya sabe, aunque tengamos abajo la cortina si es gente que ya ubicamos le damos el acceso o antes de llegar nos mandan un mensaje de WhatsApp", dice Jorge, dueño de un bar en la colonia Iztacalco.





Reconoce que su actividad es ""Entre la crisis y las restricciones no nos dejan de otra, tenemos que hacer las cosas en la informadlidad. Las rentas no paran, hay que pagar sueldos y esto (la pandemia) no se acaba".

Te puede interesar Restaurantes ofrecen bebidas alternas tras prohibición de venta de alcohol

Jorge cuenta que antes de que la pandemia llegara "sorprevisamente", "teníamos apenas como un año que habíamos abierto. Es la inversión de los ahorros de muchos años de trabajo y he visto muchas veces la posiblidad de perderlo todo".

Por las mañanas vende comidas corridas o a la carta, pero "el negocio bueno es en la noche. Tenemos música en vivo y pues hay que entrarle con uno que otro. Las ventas al principio eran de hasta 6 mil pesos en una noche, pero con la pandemia tuvimos mucho tiempo cerrado y ha habido momentos en que no sacó ni para los sueldos"





A casi dos años de la pandemia por la covid-19 el sector de bares y centros nocturnos ha perdido más de 300 mil millones de pesos por la falta de ventas y la desaparición de 47 por ciento de los negocios del giro, de acuerdo con la Asociación de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos (Ambadic).





El presidente de la Ambadic, Helking Aguilar, acusó que enfrentan falta de comprensión por parte del Gobierno de la Ciudad de México al permitirles abrir, pero hasta las 12 de la noche, cuando, la vida nocturna comienza a las 10 de la noche, lo que les daría un margen para trabajar de apenas dos horas.





Es por esto que sus agremiados que no cuentan con un establecimiento con servicio de restaurante-bar decidieron no abrir aun con el permiso de las autoridades y continuar con servicio "a puerta cerrada" o en la clandestinidad, dijo en una entrevista a La Razón.





"La vida nocturna formal no se ha aperturado en su gran mayoría y seguimos pugnando a que de verdad pueda haber condiciones equitativas y no discriminatorias para llevarla de forma segura y sana. Muchos empresarios tristemente optaron por irse a la informalidad, con una industria clandestina, antes que morir", dijo Aguilar.





Industia en agonía





Previo a la pandemia de la covid-19, en la capital existían mil 900 bares, discotecas y centros nocturnos; sin embargo, a la fecha desaparecieron mil establecimientos ante la falta de liquidez para enfrentar gastos sin ingresos, lo que derivó en la pérdida de 300 mil empleos de los 370 mil directos e indirectos que generaban antes de la crisis económica y sanitaria.

¿Nuevos bares?

Los restaurantes se han convertido en los nuevos bares, ya que ellos sí tienen permitido la venta de bebidas alcohólicas y un horario más extendido, acusó el presidente de la Ambadic.









cj