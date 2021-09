"La casa quedó intestada, hasta de muerte me amenazó y es mi hermano"

Gaby y Ricardo son medios hermanos. Desde la infancia, cuando la mamá de Gaby, la señora Amelia se casó con Carlos, el papá de Ricardo, nunca hubo una buena relación entre ellos.

Con el paso del tiempo, el matrimonio se hizo de bienes y aunque afectivamente nunca hicieron distinción, los problemas llegaron más adelante.

El señor Carlos murió de cáncer y años más tarde, del mismo padecimiento la señora Amelia. Antes de morir dejaron por escrito que el estudio fotográfico sería para Ricardo, al igual que una propiedad en Hidalgo. A Gaby le correspondería la casa en el estado de México. El problema fue que esta última voluntad no quedo por escrito, solo fue de palabra y ahí empezó una disputa entre los "hermanos".

"A la muerte de mi mamá lo primero que hizo Ricardo fue reclamarme la casa. Yo, sin saber lo que se venía, dije que no", cuenta Gaby,

Ella cuenta que sabiéndose en desventaja por la falta de un documento legal que avalara que la casa le pertenece, quiso "arreglar las cosas de buena fe" con Ricardo.

Sin embargo, la situación se complicó de tal forma que ante la negativa de Gaby de abandonar el inmueble, Ricardo la amenazo de muerte. "Derrepente me di cuenta que siempre había un coche afuera de mi domicilio, y aunque a la fecha gracias a Dios no ha pasado nada, pues me entró miedo".

El panorama es desalentador. Gaby tiene severos problemas no solo económicos, también de salud. Hace medio año le diagnosticaron cáncer de mama.

"Hace años que no veo a Ricardo, pero nunca ha quitado el dedo del renglón. Hace poco contraté a un abogado para que me ayude", dice.

Gaby cuenta que ha tratado de contactar a su medio hermano para llegar a un acuerdo, "no le digo que estoy enferma porque si no menos a funcionar, pero necesito arreglar los papales para vender la casa y ayudarme econónicamente para mi tratamiento y vivir más en paz. No le agradezco a mi mamá que me haya dejado la casa, sin papeles, lo único que me dejo fue problemas".





Se dice que una casa está intestada cuando el dueño no dejó un documento que indique claramente quién debe heredar la propiedad, o bien, cuando existe un testamento, pero no se incluyó el inmueble dentro de la herencia.

Para que una propiedad pueda ser entregada a los familiares de un fallecido o a un tercero en los términos legales correspondientes, lo primero que se debe hacer es acudir ante un notario o juez familiar y solicitar un juicio de sucesión intestamentaria.

Qué es una casa intestada

Cuando una persona fallece debería dejar un testamento en el que reparte todos sus bienes a sus seres queridos y les otorga los derechos sobre sus propiedades. Sin embargo, no todas las personas tienen la oportunidad de atestiguar su voluntad antes de fallecer; o si lo hicieron, también existe la posibilidad de que el testamento sea nulo, haya perdido su validez o simplemente que la persona no haya dispuesto de todos sus bienes. Entonces, ¿qué sucede con los bienes de la persona que fallece cuando no existe un testamento? Si la persona era propietaria de una casa, al no existir una persona determinada que herede dicho inmueble, este bien se convierte en una casa intestada.

Qué pasa si una casa queda intestada

Cuando se presenta este caso, la herencia de la casa es dispuesta por la ley, a lo cual se le denomina herencia o sucesión legítima. De acuerdo a la ley, las personas que tendrán derecho de heredar el inmueble serán los descendientes, ascendientes, el o la cónyuge y los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Sin embargo, el derecho de la herencia se otorgará en orden de los parientes más cercanos a los más lejanos de la persona fallecida.

En primer lugar, se encuentran los descendientes, es decir, los hijos del fallecido, y se repartirá en partes iguales en caso de ser más de uno. También puede heredarse a los nietos en el caso de que alguno de los hijos haya fallecido.

En segundo lugar, entendiéndose que no existen descendientes o que éstos no están interesados en la herencia, los ascendientes (siendo estos los padres o abuelos) serán los que tendrán el derecho de apropiarse del inmueble, y se le deberá atribuir la mitad de la herencia al cónyuge (el viudo o viuda) en caso de existir. Si no existieran descendientes ni ascendientes, la herencia legítima pasaría para éste último.

En el caso de que no existan descendientes, ascendientes ni cónyuge de la persona fallecida, se deberán considerar los parientes de hasta cuarto grado, es decir, aquellos familiares que procedan de un tronco en común, como los hermanos, sobrinos, primos, primos hermanos, tíos abuelos y sobrinos-nietos.

Cómo heredar una propiedad intestada

Si estás interesado y te encuentras dentro de las personas que cuentan con el derecho de heredar la propiedad intestada, deberás acudir con un notario y solicitar un juicio de sucesión intestamentaria, en el cual se determinará tu parte correspondiente de la herencia de acuerdo a la ley. Si te interesa heredar una casa intestada, debes tomar en cuenta que este es un proceso tardado que consta de varias etapas y que puede durar de 1 a 2 años, por lo que deberás ser muy paciente. Las fases de este juicio son:

-Denuncia de la herencia intestada: en esta primera etapa los herederos interesados deberán levantar un acta solicitando su parte a heredar y presentar los documentos necesarios al notario o juez.

-Declaratoria de herederos: aquí se pondrá en pie una investigación legal para comprobar que los interesados en heredar la propiedad intestada son parientes legítimos de la persona fallecida.

-Designación de albacea: mediante el voto de los interesados en la herencia se deberá designar a una persona que se encargue de vigilar el bien inmueble sometido a juicio y asegurarse de que ninguno de los herederos haga uso de la propiedad mientras se lleva a cabo el proceso de repartición de la herencia. El albacea será designado por el notario o juez si los herederos interesados no pueden llegar a un acuerdo.

-Avalúo de la casa intestada: se deberá realizar un avalúo al bien o bienes inmuebles de la persona fallecida para conocer el costo total de lo que se va a heredar.

-Adjudicación de la herencia intestada: fase final donde el notario o juez determinará a los herederos que tienen derecho sobre la propiedad y declarará su parte correspondiente.

Considera también que este tipo de procesos legales tienen costos que deberás cubrir, empezando por el costo del juicio de sucesión intestamentaria, así como todos los gastos que se generen en el proceso, por ejemplo, los honorarios del notario, el avalúo de la propiedad intestada, el trámite del testamento y los costos de escrituración del inmueble.

Aunque este tipo de trámites sean tardados, cansados y requieran gastos, son situaciones que se presentan y con las que se debe saber lidiar.

¿Qué es una sucesión testamentaria?

También llamada sucesión abintestato (legal o legítima) que es la sucesión hereditaria mortis causa (por causa de fallecimiento) en caso de que no exista o haya una invalidez del testamento fallecido y se da la elección de un sucesor.

La sucesión intestada es un documento que entregará el juez o el notario en el que declara quién es el heredero cuando la persona fallece sin dejar testamento. El propósito es determinar al nuevo propietario y permitirle disponer de la vivienda como mejor le convenga.

Existen distintas razones por la que una propiedad puede ser intestada, la más común se relaciona con la falta de un testamento que, al momento de fallecer el dueño original, asigne o herede su propiedad a una nueva persona.

El trámite puede durar hasta dos años en resolverse, ya que tiene una serie de etapas en las que se debe presentar documentos como:

-Actas de matrimonio.

-Escrituras de la vivienda.

-Acta de defunción del primer propietario.

-Actas de nacimiento de los hijos

-En caso de existir, el testamento original en el que no se enlista la propiedad intestada.

ETAPAS

-Primera etapa: Los interesados acuden ante el juez encargado del caso y levantan un acta en la que solicitan la asignación de las partes o bienes que desean heredar. En este caso, toda la propiedad o una parte de ella.

-Segunda etapa: Las autoridades realizan una investigación sobre la relación del fallecido y las personas que iniciaron el trámite y que no forman parte de un fraude inmobiliario.

-Tercera etapa: Mientras se desarrolla el caso, se designará a una persona para vigilar el bien intestado, al cual recibe el nombre de albacea. También se realiza un inventario de las propiedades que se quedaron intestadas y un avalúo inmobiliaro.

-Última etapa: El juez dictamina a los herederos de la propiedad, dando a conocer el porcentaje de la vivienda que comparten, o asignando el inmueble a una sola persona.

En caso de no llegar a un acuerdo, las autoridades reclamarán el bien intestado y harán la compra de la propiedad pagando su valor fiscal.

Las propiedades intestadas pueden representar un problema legal y la inversión de tiempo para los familiares de una persona fallecida. Lo que se recomienda es que se contemple como una acción importante dejar testamento para no dejar problemas a las familias.





















