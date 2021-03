La 4T, ¿en guerra con los bancos?

En los poco más de dos años de administración, la relación de los banqueros del país con el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido "relativamente" buena, sin grandes diferencias, pero tampoco de grandes lazos; sin embargo, la situación podría cambiar desde la vía legislativa.

Manuel Mondragón, presidente del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales comentó a La Silla Rota que, tras un año de profunda crisis por la pandemia, en la clausura de la Convención Bancaria de este año, el presidente López Obrador prometió no cambiar las reglas del juego al sector financiero, lo cual "les viene bien a los banqueros".

Destacó que la "relación tersa" hasta ahora, entre la banca y la Cuarta Transformación es porque no han tenido la necesidad de solicitar apoyo de parte del gobierno, y lo que ha evitado negárselos.

Incluso, le han ayudado al presidente a repartir los apoyos de sus programas sociales.

"El tema es que no han tenido motivos para distanciarse ni para acercarse. La situación específica de los bancos no ha sido tan apremiante como para solicitar apoyos y eso ha evitado que se los niegue porque el presidente ha manifestado que no dará apoyo a los grandes empresarios, lo que le ha valido diversos enfrentamientos", dijo.

El especialista consideró que "están en un punto neutro, no ha habido fuertes tensiones, pero siempre a la expectativa".

Hasta ahora, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la banca está fuerte y capitalizada. A pesar de ello, el año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público criticó que los bancos estaban asumiendo riesgos ni prestando.

A lo que la Asociación de Bancos de México respondió que la banca sí está prestando, pero son las empresas y las personas que siguen siendo prudentes en la solicitud de nuevos financiamientos ante la incertidumbre que hoy ser vive generado por la pandemia.

En la Convención Bancaria de este año, se dio a conocer que, como consecuencia de la crisis por la pandemia del covid-19 los bancos perdieron 107,000 millones de pesos provenientes de créditos que los clientes no pudieron seguir pagando.

Este monto correspondió al 10% de los cuentahabientes que fueron apoyados por el diferimiento de capital y que no pudieron continuar con sus pagos.

De esos 107,000 millones de pesos, 60,000 millones ya son incobrables para las instituciones financieras.

INICIATIVAS QUE NO GUSTAN

Si bien la relación con el presidente Andrés Manuel no ha tenido "roces", por la vía legislativa se han encendido las alarmas sin que hasta ahora haya algo que los confronte de manera directa.

En noviembre de 2018, el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal presentó una iniciativa para eliminar algunas comisiones, lo que originó caídas históricas de las acciones de los bancos en la bolsa de valores.

La propuesta no prosperó, a cambio, los bancos ofrecieron eliminar y unificar de manera voluntaria y no por la vía legislativa, las comisiones.

También ha trascendido que las reformas a las leyes del Banco de México se podrían revivir en las próximas semanas.

Al respecto Manuel Mondragón destacó que "la banca tiene un ejército de cabilderos, tiene mecanismos y estrategias muy bien definidas".