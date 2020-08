¿Joven emprendedor? Estos 25 consejos de un experto ayudarán al éxito

¿Estás a punto de emprender? Un emprendedor experimentado que, habla con aspirantes a emprendedores y personas que recién comienzan su carrera como si fueran personas con años de experiencia en la creación de un negocio, siempre les da un consejo: aprende de los errores de otra persona. Nunca es divertido aprender de tus fracasos.

Pero, ese no es el único consejo que les da a las personas que están a un paso de involucrarse en el mundo empresarial, pues durante los últimos meses, ha pensado mucho en lo que le hubiera gustado saber y vivir cuando era más joven.

Él te da 25 consejos que ha aprendido a lo largo del camino:

1. Lee todos los días

No importa qué. No importa si terminas el libro, sólo lee.

2. Encuentra mentores que hayan logrado el éxito

Eso podría ser amor, felicidad, comunidad, crianza de los hijos o económicamente, pero busca a alguien que pueda guiarlo.

3. Redobla lo que está funcionando

Simplemente, enfoca y repite. Y no te detenga hasta que deje de funcionar.

4. Evita nuevas distracciones brillantes

Siempre habrá una nueva herramienta, un nuevo producto, una nueva oportunidad, una nueva empresa. No pierdas la concentración en lo que realmente quieres y en lo que realmente importa.

5. Prioriza el aprendizaje de la historia

Lee libros y aprende de empresas y tendencias que han resistido la prueba del tiempo.

6. Prioriza las tareas más importantes de cada día

Estas son las cosas que se deben hacer. No te sientas culpable si nunca llega a las pequeñas tareas que son intrascendentes.

7. Mantén la racha

Busca la ola perfecta y súbela todo el tiempo que puedas.

8. Las grandes oportunidades son mucho más raras de lo que cree

Ve con todo cuando encuentres las oportunidades en tu vida.

9. Estudia y vuelve a estudiar psicología

Comprender la psicología social, la toma de decisiones humanas y los prejuicios cognitivos vale más que todos los libros de liderazgo, negocios y autoayuda del mundo. Seriamente.

10. Sé paciente

Unas pocas grandes acciones o apuestas repetidas valen un millón de pequeñas acciones.

(Foto: Pixabay)

11. Busca oportunidades de arbitraje

Invierte cuando otros no lo hagan, reprime cuando otros son codiciosos.

12. Ahorra para un día lluvioso, ya que siempre llega

Evita las deudas. Evita el crédito. Vive con menos de lo que ganas.

13. Sigue la "regla de oro"

Te encontrarás con personas una y otra vez a lo largo de tu vida. Asegúrate de que hablen bien de ti.

14. Aprende a contar bien las historias

Al final del día, la mayor parte del éxito se reduce a la narración. Esto incluye las historias que te cuentas a ti mismo y las que le cuentas al mundo.

15. No leas ni mires obsesivamente las noticias

Vivirás una vida más pacífica y rica sin ellas. Estamos demasiado conectados para no descubrir algo si es tan importante.

16. Invierte en relaciones

Tu comunidad importa más de lo que crees.

17. Evita la sabiduría convencional

Es decir, a menos que desee resultados medios.

18. "Cangrejos en la olla" es real

Los más cercanos a ti intentarán derribarte si intentas escapar y ser diferente.

19. Recuerda que las personas son diferentes

Son diferentes, pero no tanto como creemos. Nuevamente, estudia psicología.

20. Realiza todas las pruebas de personalidad que puedas encontrar

Estudia sus resultados. Comprende cómo los sesgos cognitivos amplifican sus debilidades.

(Foto: Pixabay)

21. Nunca olvides lo importante que es el contexto

Siempre olvidamos que cada decisión y reacción tiene un contexto, un momento y un lugar específicos. Aplicar las lecciones aprendidas sin considerar primero el contexto dará lugar a resultados y consecuencias impredecibles.

22. Para cada reacción hay una reacción

Medita en eso.

23. Viaja tanto como puedas

Genera conciencia, empatía y experiencias duraderas. Las experiencias son una mejor inversión que comprar cosas como casas grandes o autos caros.

24. Elije tus batallas

No es necesario tener siempre la razón.

25. Escucha a los mayores

Cuando personas mayores que usted te digan que estos son algunos de los mejores años de su vida, escucha.

No pongas los ojos en blanco y aprecia el momento actual. No te arrepentirás. No pongas los ojos en blanco. Aprecia estos momentos. No te arrepentirás.