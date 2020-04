IP teme que caída del PIB sea hasta de 10%; critica plan de AMLO

Derivado a la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus, la cúpula empresarial vaticina una pérdida de entre 300 y 400 mil empleos y hasta 1 millón, además de que el PIB nacional podría registrar una caída de casi 10%, lo que no ocurría hace casi 90 años, según exponen en una reunión virtual encabezada por Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

En contraste, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que en una conversación obtuvo el aval a su plan económico por parte de empresarios como: Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea. "Esto lo digo para que no haya noticias falsas, no se distorsionen las cosas. La conversación fue para agradecerles porque esos tres empresarios manifestaron mantener a sus trabajadores, no despedirlos aun cuando están en casa", dijo en conferencia mañanera.

Organismos empresariales y sindicatos obreros de Jalisco se opusieron al plan de López Obrador denominado Programa Emergente para el Bienestar y el Empleo para México, con el que se busca enfrentar la contingencia por coronavirus.

Debido a lo anterior, la iniciativa privada jalisciense rompió con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y lo desconoció como interlocutor, por lo que llamó al gobierno federal a escuchar su postura de manera directa ante la afectación económica.

"Reiteramos lo expresado: el CCE no representa, ni incluye la visión y la realidad particular de Jalisco (...) Sentimos que esa relación está desgastada y a pesar de que las diversas ocasiones que hemos expresado lo que nos duele, lo que nos preocupa, no hemos obtenido ningún resultado", dijo el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente, Miguel Ángel Landeros, quien leyó la postura de los empresarios de la entidad.

EL PLAN DEL CCE PARA ENFRENTAR LA CRISIS





Lo anterior, al presentar el sector privado su plan económico contra la crisis, en virtud de la falta de apoyo financiero anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al sector empresarial, para paliar el impacto económico de la pandemia.

"La puerta se cerró, pero queremos abrirnos a la sociedad civil, sin necesidad de que nuestro gobiernos nos apoye para atemperar el impacto", expuso Lomelín.

"Esperemos que esto haga reaccionar al gobierno. La realidad va a ir explicando al gobierno que su acción de no hacer nada por estas empresas, necesitamos ser escuchados".

"Si esto no funciona y llegamos al 10% de caída o perder un millón de desempleo, el responsable es quien cerró la puerta", se agregó.

Ante ello, el presiente el CCE enfatizó en la necesidad de suscribir un acuerdo nacional entre gobierno, empresarios, trabajadores y sector social para lograr transitar los siguientes 90 días, que se estima dure la contingencia y sus principales consecuencias en la economía.

"Tenemos una problemática, porque no se ha entendido la dimensión del problema desde el punto de vista económico y el impacto que va a causar en cada una de las empresas", Carlos Salazar Lomelín, Presidente del #CCE — CCE (@cceoficialmx) April 7, 2020

Salazar Lomelín recordó que desde el 18 de marzo se remitió un comunicado al presidente en el que se le hace una propuesta para preservar el empleo de formal e informal de 36 millones de mexicanos, mediante apoyo inmediato a pequeñas y medianas empresas.

Así, aseguró que en ningún momento la IP pidió al gobierno la reducción de impuestos, salvamento de compañías o derogación de responsabilidades fiscales. "Nunca ha pedido el sector privado salvamentos, nunca hemos pedido socializar las pérdidas y privatizar las ganancias", apuntó.

Además, consideró "imposible" querer resolver la problemática aumentado la inversión pública, así como la garantía de 2 millones de empleos sin la participación de la IP.

EL PLAN IGNORADO

En el plan anunciado, se proponía implementar durante abril un programa generalizado de vacaciones pagadas en los sectores no esenciales; mientras que en sectores críticos como aviación, hotelería y restaurantes, diferir el pago del 100% de las contribuciones a la seguridad social, sin condonación.

Además, establecer un programa de fondos públicos de 100 mil millones de pesos para que la banca de desarrollo garantice créditos a través de la banca de desarrollo con un enfoque particular a las Pymes que tengan problemas de liquidez para conservar empleos y sufragar la nómina.

En cuanto a mayo y junio se plantea apoyar a todas las empresas que suscribieran el convenio al 100%, así como diferir el pago de impuestos a empresas por 90 días sin cargo de intereses, entre los que se contempla la suspensión temporal de pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Las contribuciones, propone el CCE, podrían ser diferidas a doce pagos durante 2021.

En adición, se propone la emisión de créditos de a la palabra por 75 mil millones de pesos (en depósitos de 25 mil mdp mensuales) para a cobertura de hasta 3 millones de personas.

También, se pedía cambiar el concepto de deuda neta por deuda bruta, para liberar 425 mil mdp, así como utilizar los 243 mil millones del fondo de estabilización, y el incremento temporal del nivel de endeudamiento hasta en 4% del PIB, es decir, un billón de pesos, con el fin de sentar las bases de la reactivación económica.

En este sentido, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial aseguró que distintos líderes del sector advirtieron a AMLO que la mayoría de las empresas, ante la dificultad económica que se avecina, preferirían pagar salarios a sus trabajadores que hacer la contribución fiscal correspondiente; además de que si se ponía en marcha lo antes posible dicho plan, se podría lograr una estabilidad económica hacia finales del sexenio.

c) exportaciones diversificadas y menos concentradas d) Una posición fiscal sólida, ya que será posible regresar a un nivel de deuda pública del orden de 45 o 50 por ciento del PIB", Carlos Salazar Lomelín, Presidente del #CCE — CCE (@cceoficialmx) April 7, 2020

ADOPTA UNA MIPYME

Ante este apoyo necesario para las pequeñas y medianas empresas, Carlos Salazar presentó un plan en el que se contemplan acciones orientadas hacia este sector del empresariado. El cual consiste en dar apoyos económicos entre privados a través de una estructura por la que se pague 30 días a proveedores, independientemente del contrato existente.

Otra alternativa es "Adopta un Mipyme", orientada a empresas que tengan la capacidad de dar apoyos salariales o de recursos.

Otra es la realización de compras adelantadas que sean entregadas después de la crisis, ademas del desarrollo de una plataforma que agilice los procedimientos de Mipymes ante instituciones financieras y el evitar la penalizaciones contractuales entre particulares.

"Recomendamos no penalizar ningún contrato que no pueda ser cumplido, porque estos 90 días estaremos parados", Carlos Salazar Lomelín, Presidente del #CCE. — CCE (@cceoficialmx) April 7, 2020

COPARMEX

Por su parte, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, Confederación Patronal de la República Mexicana, en torno al rescate de las Pymes, consideró que el gran reto del sector empresarial es vertebrar esfuerzos localmente, "más allá de las acciones que deberíamos esperar del gobierno federal".

"Todos participamos en organizaciones que tienen arraigo en las ciudades y la invitación que a la par que tenemos esta coerción en torno a los lineamientos y en torno al programa que presentó Carlos (Salazar), podamos desdoblarlo de manera eficiente, porque en el ámbito local es donde se puede superar estas sinrazón, esta falta de entendimiento por parte del gobierno federal", expuso.

CONCANACO

José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Concanaco, enfatizó que el acercamiento que se pueda tener con líderes sindicales es una manera de alinear a los sectores productivos.

Destacó que las Mipymes representan cerca del 80% de los empleos en México, por lo que es imperante su rescate a través de financiamiento o diferir pagos de impuestos por el periodo de la contingencia.

CANACINTRA

Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, aseguró: "Nadie está obligado a lo imposible, si no hay manera de pagar impuestos, pues simplemente no se van a pagar y el gobierno empezará a resentir eso".

Y ante la radicalización de la respuesta del gobierno ante ello podría requerir distintas medidas, las cuales tendrán que ser definidas por cada organización.

"El conducto de la negociación siempre estará abierto, pero habrá que ver las medidas que se van presentando semana a semana (...) alguna opción política la tendrá que presentar cada quien en particular, la decisión de cada organismo a nivel local o nacional tendrá que ser qué tan fuerte empujan de acuerdo a la vocación de cada uno".

ANTAD

En tanto, Vicente Yañez, titular de la Asociacion Nacional De Tiendas De Autoservicio Y Departamentales, dijo que los empresario tienen que hacer "lo que nos toca y lo que está en nuestras posibilidades

Aseguró que algunas firmas propusieron una "cadena de alivio" empezando por sus empleados directos, los cuales son más de 750 mil, más otro millón y medio de empleos indirectos.

Asimismo, las cadenas verán la forma de aliviar el flujo de pago a proveedores, sobre todo a las empresas más pequeñas.

"Si no nos apoyamos entre nosotros, quién nos va a apoyar, ante un gobierno que vemos que no ha reaccionado ante esto".

AMIS

Manuel Escobedo, presidente de la Asociación Mexicana de Seguros (AMIS), dijo que es necesario tomar decisiones pese a que el gobierno federal decida hacer otra cosa.

"Las discusiones y los esfuerzos por dividir al sector empresarial son contínuos y es la forma normal de hacer política y no creo que nadie esté sorprendido. Las discusiones son constantes (...) pero es importante mantener este espíritu abierto de discusión y que aceptemos los comentarios y opiniones en los tonos en que todo el mundo los quiera hacer".

Apuntó, además, que es importante garantizar un acercamiento con gobernadores estatales y presidentes municipales "de manera que se establezca un liderazgo alternativo".

CONCAMIN

Para Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, una alternativa es ayudar a la Mipymes a ingresar al comercio digital y la Industria 4.0. "Tarde o temprano vamos para allá", acotó.

Resaltó el caso de una empresa de Monterrey que tras quebrar, ingresó al mercado digital y en 8 días pudo recuperarse.

Del millón 170 mil unidades de industria que cerraron por este impacto, no sabemos cuántas vayan a reabrir luego de la crisis, apuntó.

SOBRE LA REVOCACIÓN DE MANDATO DEL PRESIDENTE

Ante el descontento de diversos organismos empresariales del país, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) indicó que los inconformes pueden emplear la vía democrática y utilizar la revocación de mandato presidencial en las elecciones de 2021 y así remover de su cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Carlos Salazar Lomelín indicó que los sectores descontentos con la dirección que lleva el mandatario de México, deben unirse y generar el apoyo de la sociedad y removerlo por la vía democrática.

"Por más comunicados que ustedes puedan lanzar de que se vaya el señor (AMLO), tiene el apoyo que le dio esta estructura democrática; y dentro de un año y pico, tendremos la posibilidad, porque así lo estableció ahora nuestro Congreso, de hacer una revisión democrática a un rechazo de mandato, ahí es el momento", afirmó.

"Si alguien cree que esa es la forma, por favor organícense, yo quisiera también que la parte política del país saliera a hacer su trabajo, nuestro trabajo es apoyar a las Pymes y las Mipymes, a los empleos, creen ustedes que van a lograr salir y decir que se vaya, ya sucedió, no somos los primeros que estamos pidiendo que se vaya", aseguró Salazar Lomelín.